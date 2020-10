Ho sempre letto i fumetti di Zerocalcare, fin da La Profezia dell’Armadillo, ne possiedo addirittura due copie, una di una primissima edizione ormai introvabile. Visto che domenica sarà al festival di Internazionale, a Ferrara, c’era l’occasione di intervistarlo. In questi giorni di lancio del giornale, però, non ho un secondo neanche per respirare. Non sarei mai riuscito a fare una intervista tradizionale (anche perché, come hanno notato i lettori più accorti, Domani non fa interviste tradizionali, soprattutto non ai politici).

Per fortuna però siamo un giornale contemporaneo, molto digitale oltre che cartaceo. Allora una sera ho chiamato Zerocalcare e abbiamo fatto una lunga chiacchierata su tutto: i fumetti, la pandemia, i cartoni animati, le polemiche sui social, la responsabilità di chi parla in pubblico, avere più di trent’anni e vedere gli amici che si sposano e fanno figli mentre tu passi il tempo a lavorare…

Ascoltate la chiacchierata e, se volete farmi sapere cosa ne pensate, scrivete a lettori@editorialedomani.it

Zerocalcare sarà a Internazionale a Ferrara domenica 4 ottobre alle 14.30 ( ex Teatro Verdi) per l'incontro Rebibbia Calling intervistato dal direttore di Internazionale Giovanni De Mauro.

IL FESTIVAL IN BREVE

Il 3 e 4 ottobre torna internazionale a Ferrara e lo fa con un format nuovo. Saranno, infatti, 7 i weekend che da ottobre a maggio animeranno la città estense con incontri, dibattiti, proiezioni e mostre. Al centro di questo primo weekend il tema delle disuguaglianze, dal Black lives matter a quelle economiche e sociali acuite dalla pandemia. Fra gli ospiti i fumettisti Joe Sacco e Zerocalcare, l’economista femminista Marcella Corsi, la politologa francese Virginie Raisson, il giornalista britannico Gary Younge, il reporter olandese Olivier van Beemen. E poi Paolo Giordano, Fabio Geda e i giornalisti della redazione di Internazionale. Confermato l'appuntamento con la rassegna di documentari Mondovisioni che quest'anno porterà in Italia 6 anteprime. Internazionale a Ferrara è organizzato dal settimanale Internazionale e dal Comune di Ferrara

