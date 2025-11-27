Il piano di Eurolink: «Intorno al Ponte sullo Stretto 4 miliardi di euro per strade e treni»

Un report spiega che, per la sola costruzione, del Ponte sullo Stretto, verranno spesi 5,2 miliardi. Una cifra simile verrà destinata alle varie opere accessorie
Un investimento per le infrastrutture di Calabria e Sicilia per oltre 4 miliardi di euro. Il consorzio Eurolink, di cui è capofila la società Webuild, ha elaborato un dossier per mettere insieme i numeri sul Ponte sullo Stretto, andando oltre la costruzione dell’infrastruttura. La battaglia sull’opera non è finita. A giorni, forse ad horas, sono attese le motivazioni della Corte dei conti sul mancato rilascio del visto. Il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, ha ribadito