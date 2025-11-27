Fatti

Il piano di Eurolink: «Intorno al Ponte sullo Stretto 4 miliardi di euro per strade e treni»

Stefano Iannaccone
27 novembre 2025 • 07:00

Un report spiega che, per la sola costruzione, del Ponte sullo Stretto, verranno spesi 5,2 miliardi. Una cifra simile verrà destinata alle varie opere accessorie 

Un investimento per le infrastrutture di Calabria e Sicilia per oltre 4 miliardi di euro. Il consorzio Eurolink, di cui è capofila la società Webuild, ha elaborato un dossier per mettere insieme i numeri sul Ponte sullo Stretto, andando oltre la costruzione dell’infrastruttura. La battaglia sull’opera non è finita. A giorni, forse ad horas, sono attese le motivazioni della Corte dei conti sul mancato rilascio del visto. Il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, ha ribadito

