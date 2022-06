Si parte da un minimo di 30 euro a una maggiorazione del 4 per cento in base al valore della transazione rifiutata. Proteste da Confcommercio

Da giovedì 30 giugno i commercianti e i professionisti che non accetteranno i pagamenti con il Pos saranno multati. Entrano così in vigore le sanzioni per chi, nell’ambito delle proprie attività commerciali, non dispone della strumentazione necessaria per i pagamenti effettuati con bancomat e carte di credito.

Le multe sarebbero dovute entrare in vigore il 1º gennaio del 2023, ma lo scorso aprile il governo aveva deciso di anticipare la data per facilitare l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), rispettando la tabella di marcia imposta dall’Unione europea per l’erogazione dei finanziamenti all’Italia.

Le sanzioni

I commercianti e professionisti che rifiutano pagamenti eseguiti con il Pos rischiano una sanzione minima di 30 euro che può subìre una maggiorazione del 4 per cento in base al valore della transazione che ha rifiutato. Quindi, in caso di un pagamento rifiutato dal valore di 100 euro, la sanzione sarà pari a 34 euro. Una misura voluta soprattutto per contrastare il sommerso e rendere i pagamenti più tracciabili.

Le proteste

L’anticipazione della misura ha suscitato diverse polemiche tra commercianti e professionisti che chiedono commissioni bancarie più basse. In una nota Confcommercio attacca la decisione del governo: «Non si può pensare di incentivare i pagamenti elettronici attraverso il meccanismo delle sanzioni, quello che serve per raggiungere questo obiettivo è una riduzione delle commissioni e dei costi a carico di consumatori ed imprese, anche potenziando lo strumento del credito d’imposta sulle commissioni pagate dall’esercente, e introdurre la gratuità per i cosiddetti micropagamenti».

Il Codacons, invece, nonostante è d’accordo con l’abbassamento dei costi delle commissioni ha annunciato una «campagna in tutta Italia per fornire aiuto ai cittadini che si vedranno rifiutare i pagamenti con Pos e presentare una raffica di denunce contro professionisti e commercianti scorretti».

