L’ultima fotografia del paese, dati alla mano, è impietosa: le famiglie sono sempre più povere e il lavoro è precario, con salari da fame. Le persone, senza sostegni esterni, non riescono più ad arrivare alla fine del mese.

Eppure la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla vigilia del primo maggio dichiarò che il governo avrebbe celebrato la giornata «con i fatti». La premier, in un video, aveva snocciolato dati che raccontavano di un’Italia in cui diminuiva il precariato e saliva l’occupazione; dove le famiglie stavano «recuperando il loro potere d’acquisto».

Ma è ben diversa la realtà di lavoratrici e lavoratori, schiacciati tra aumenti di beni alimentari, affitti, mutui e spese mediche. In balia di un mercato del lavoro che non adegua gli stipendi al costo della vita, e che li porta sempre più a chiedere aiuto al terzo settore.

Il report Caritas

L’Italia, secondo Istat, è il settimo Paese per incidenza di persone a rischio povertà o esclusione sociale, in aumento di tre punti rispetto al 2023. Quasi un residente su dieci vive in uno stato di povertà assoluta: ad oggi si contano complessivamente 5 milioni e 694 mila persone che non dispongono delle risorse necessarie per una vita dignitosa.

Questo peggioramento è confermato dall’ultima fotografia di un paese che arranca, sfinito: quello che ha presentato tempo fa la Caritas italiana. Secondo il report aumentano i casi di povertà intermittente e di lunga durata, dove è particolarmente preoccupante la crescita delle situazioni di cronicità. Il lavoro, inoltre, ha smesso di rappresentare una barriera alla povertà: il 16,5 per cento degli operai o figure assimilate sperimenta condizioni di povertà assoluta e complessivamente il 21 per cento dei lavoratori ha un reddito troppo basso per vivere in modo adeguato.

L’effetto del caro vita, infatti, ha progressivamente eroso il potere d’acquisto delle famiglie; rendendo sempre più difficile far fronte alle spese quotidiane. «La situazione è assolutamente peggiorata», racconta a Domani Roberta Molina, responsabile area ascolto e accoglienza della Caritas di Roma. L’aumento delle richieste d’aiuto è evidente: «Sono le nuove povertà – racconta Molina – ci sono persone che improvvisamente si trovano senza lavoro, separate, con nuclei monogenitoriali». Ma stanno aumentando anche le famiglie di lavoratrici e lavoratori che chiedono aiuto: «È evidente che accanto all’offerta del pasto nelle mense vanno inseriti altri servizi, che noi offriamo, come sportelli di ascolto per essere inseriti nei servizi territoriali».

Molina conferma che molti lavoratori non riescono ad arrivare alla fine del mese: «Se pensiamo al peso di un affitto su uno stipendio di base, si comprende che la situazione è di grande sofferenza per un nucleo familiare».

Nonna Roma

Altri enti del terzo settore denunciano una situazione di povertà diffusa, a livelli gravissimi. Nonna Roma è un’associazione di volontariato attiva nella Capitale che contrasta le disuguaglianze sociali. Ogni mese sostiene circa 12.000 persone grazie a una rete capillare composta da empori solidali, sportelli sociali e distribuzioni alimentari in sette quartieri e due centri di accoglienza.

Tra le persone seguite c’è Anita (nome di fantasia) che racconta: «Abbiamo 4 figli e un mutuo da 720 euro, a volte paghiamo le bollette in ritardo per far fronte ad altre spese». Lei e il marito lavorano entrambi come operai per un'impresa di pulizie - lui full time e lei part-time - ma i soldi non bastano mai: «Arriviamo a stento alla fine del mese, io e lui rinunciamo praticamente a tutto». Anche per curarsi i soldi non bastano: «Per le visite prenotate passano mesi, ma non possiamo permetterci il privato. Quindi, se abbiamo bisogno, si aspetta».

Non avevano mai chiesto aiuto in passato, ma ora si sono rivolti a Nonna Roma per un pacco di beni essenziali. La storia di Anita è quella di tantissime persone in situazione di precarietà. Lo racconta a Domani Anna Fiordaliso, attivista di Nonna Roma: «Quasi la metà delle persone della nostra comunità ha almeno una persona del nucleo familiare che lavora, ma questo non basta per proteggerli da una condizione di povertà».

Spesso queste persone sono impiegate in settori con salari bassissimi, con contratti «fragili e non a tempo pieno, a volte in nero. È evidente che c’è un tema di livello dei salari e di rapporti di lavoro precari che colpiscono ancora di più determinate categorie». C’è poi il problema della casa: «Sono tantissime le persone che si rivolgono a noi perché non riescono a trovare una casa in affitto ad un prezzo accessibile o perché sotto sfratto o già in strada». A Roma, anche per effetto del Giubileo e dell’espansione degli affitti brevi, «le case sono introvabili e hanno prezzi inaccessibili: 1500 euro per due stanze da letto. Le case popolari non ci sono e quindi anche chi è in disagio economico la casa la deve cercare tra gli affitti privati». Per Fiordaliso il governo Meloni ha prodotto «l’eliminazione del reddito di cittadinanza che ha lasciato la metà dei nuclei in povertà, senza alcun sussidio. E’ contro le persone in povertà e vuole renderle invisibili».

Sindacati di base

Nell’ultimo anno anche il sindacato Clap di Roma ha registrato un consistente aumento delle richieste di sostegno da parte di lavoratrici e lavoratori poveri. Biagio Quattrocchi, sindacalista Clap, parla di «un dato allarmante, in linea con la crescita della povertà lavorativa che emerge dalle statistiche e dai rapporti».

Per Quattrocchi è sempre più frequente «la richiesta di sostegno sindacale da parte di working poor dei servizi pubblici esternalizzati, nella sanità convenzionata, nell’assistenza sociale e in tutti i comparti del welfare».

Per Quattrocchi, dunque, è inaccettabile che il governo «provi a nascondere questa realtà». Il problema della povertà arriva agli sportelli sindacali anche di città più piccole, come all’Adl cobas di Padova. Il sindacalista Luca Dall’Agnol racconta che, nella loro attività, hanno registrato l’aumento della povertà di chi lavora: «I lavoratori e le lavoratrici ci chiedono aumenti attraverso accordi di secondo livello, premi di risultato, welfare aziendale, qualsiasi strumento utile ad aumentare il potere d’acquisto eroso velocemente e drasticamente dalle ultime due ondate inflattive».

Lo racconta bene la storia di Fabio (nome di fantasia), lavoratore presso i servizi privati di custodia e guardiania che a 60 anni – dopo un divorzio – si è trovato a dormire tra la propria auto e la casa di amici. Per mangiare si è dovuto rivolgere alla Caritas, perché lo stipendio non bastava a coprire tutte le spese. L’impoverimento di chi lavora emerge anche dalle storie di chi si rivolge ai servizi di assistenza fiscale e patronato, con un aumento delle persone che chiedono l’accesso a sostegni e bonus che, per il sindacalista, sono «pochi, poveri e fortemente selettivi».

I sostegni al reddito, infatti, non sono sufficienti: «L’assegno di inclusione che ha sostituito il reddito di cittadinanza, cancellato dalla furia ideologica del governo e poverissimo, ha moltissime condizionalità e non riesce a contrastare l’aumento delle povertà e delle diseguaglianze».

