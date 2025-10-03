il capodanno con il sottosegretario delmastro

Pozzolo usa l’ultima arma per evitare la condanna: uno sparo a sua insaputa

Nello Trocchia
03 ottobre 2025 • 13:01

L’ex deputato di Fratelli d’Italia si è difeso in tribunale. È imputato per i fatti del 31 dicembre 2023: lo sparo partito dalla sua pistola aveva ferito, per fortuna lievemente, Luca Campana, il genero del capo della scorta del sottosegretario Delmastro

Il deputato Emanuele Pozzolo, già amico del sottosegretario, Andrea Delmastro Delle Vedove, dopo l’allontanamento da Fratelli d’Italia, è rimasto solo. «Non ho sparato», ha ribadito nell’aula del tribunale di Biella nel processo che lo vede imputato per la notte di capodanno più esplosiva della politica italiana. La notte è quella del 31 dicembre 2023. La location è Rosazza, nel regno dei Delmastro, la sorella del sottosegretario è sindaca del paesino. I fatti sono noti.  Uno sparo partito dall’

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.