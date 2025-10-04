svolta contro l’omertà

Prato, la rivolta degli sfruttati: novanta lavoratori denunciano i padroni

Nello Trocchia
04 ottobre 2025 • 20:43

Il 16 settembre botte e violenze contro gli operai che erano in picchetto per  chiedere salari e diritti. Per uno di loro la prefettura ha disposto la misura della vigilanza  

Novanta è il numero che segna la paura, ma in provincia di Prato racconta anche il coraggio contro soprusi e speculazioni. Per la precisione, infatti, sono 91 i lavoratori che nell’ultimo anno hanno denunciato situazioni di sfruttamento. Il distretto è quello del tessile, dove i padroni arrivano fino alle mani e alle aggressioni fisiche come accaduto, lo scorso 16 settembre, all’esterno della ditta Alba di Montemurlo. Quel giorno i lavoratori erano in presidio davanti all’azienda per chiedere sa

