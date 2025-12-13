cannocchiale – la società spiegata attraverso i dati

Precarietà e individualismi, la nostra società è stanca ma non trova alternative

Enzo Risso
13 dicembre 2025 • 18:33Aggiornato, 13 dicembre 2025 • 18:33

Sono vari gli aspetti ritenuti sbagliati nella società di oggi da parte della popolazione. La ricerca di più profitti ( 21 per cento) e i troppi lacci all’impresa ( 6 per cento) mostrano un’ambivalenza: si condanna l’etica della massimizzazione finanziaria, ma si resta legati a un immaginario di libertà economica tradizionale

La percezione e l’immaginario che circola nel paese su che cosa c’è di sbagliato nella società porta alla luce i tratti di un repertorio culturale condiviso, una narrazione collettiva attraverso cui una comunità diagnostica sé stessa. Le percentuali rivelano una gerarchia di significati morali che disegna i contorni di una percezione diffusa di crisi del legame sociale. In primo luogo, al vertice di questa piramide troviamo la preminenza dell’individualismo egoistico (36 per cento) quale male su

Analista delle dinamiche valoriali, politiche, sociali e comunicative nel nostro Paese; spin doctor per campagne elettorali e esperto in costruzione di storytelling e sviluppo delle politiche di governance e partecipazione.