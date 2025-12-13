Precarietà e individualismi, la nostra società è stanca ma non trova alternative

Sono vari gli aspetti ritenuti sbagliati nella società di oggi da parte della popolazione. La ricerca di più profitti ( 21 per cento) e i troppi lacci all’impresa ( 6 per cento) mostrano un’ambivalenza: si condanna l’etica della massimizzazione finanziaria, ma si resta legati a un immaginario di libertà economica tradizionale
La percezione e l’immaginario che circola nel paese su che cosa c’è di sbagliato nella società porta alla luce i tratti di un repertorio culturale condiviso, una narrazione collettiva attraverso cui una comunità diagnostica sé stessa. Le percentuali rivelano una gerarchia di significati morali che disegna i contorni di una percezione diffusa di crisi del legame sociale. In primo luogo, al vertice di questa piramide troviamo la preminenza dell’individualismo egoistico (36 per cento) quale male su