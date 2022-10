Per il sequenziamento del genome dell’estinto uomo di Neanderthal e per la scopeta di una nuova specie di ominide estinto, l’homo di Denisova

Il Karolinska Institute svedese ha assegnato il premio Nobel per la medicina al biologo svedese Svante Pääbo «per le sue scoperte sui genomi degli ominidi estinti e l'evoluzione umana». In particolare, scrive l’accademia, Pääbo è riuscito a sequenziare il genoma di una specie di ominidi estinti, i Neanderthal, e a confermare l’esistenza di una nuova specie, l’homo di Denisova, dal genoma ritrovato in un minuscolo frammento di dita. Il riconoscimento è pari a 10 milioni di corone svedesi, cioè circa 917mila euro.

