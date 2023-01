La possibilità di presentare i progetti d’inchiesta per il bando del Premio Morrione è aperta fino al 22 gennaio ed è riservata ai giovani under 30

È ancora aperto il bando della dodicesima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Il premio è riservato ai giovani under 30 ed è promosso dall’Associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai.

La sua finalità è quella di finanziare cinque progetti di inchiesta giornalistica diversi, su temi rilevanti per la vita politica, sociale, economica e culturale dell’Italia e dell’Europa quali: la tutela dell’ambiente, la legalità, i diritti umani e civili, lo sviluppo tecnologico, le attività economiche. I partecipanti, che appunto non possono aver superato i 30 anni di età, possono decidere di presentare i propri progetti da singoli o in gruppo, e hanno tempo fino al 22 gennaio.

LE CATEGORIE

Sono tre le categorie in concorso: video inchiesta, inchiesta multimediale e podcast d’inchiesta. Ognuna di esse ha le proprie caratteristiche peculiari. La prima è finalizzata alla realizzazione di una video inchiesta di massimo venti minuti. La seconda, invece, alla creazione di un tipo di inchiesta sperimentale, che può essere incentrata su linguaggi molto diversi, come web-doc, web serie o addirittura gaming. Infine, l’ultima categoria riguarda la produzione di un Radio-podcast.

Tra tutti i progetti inviati entro la chiusura del bando e secondo le modalità esplicate sul sito del Premio, la giuria selezionerà tre videoinchieste, un’inchiesta multimediale e un podcast d’inchiesta.

I PREMI

Ciascuna delle inchieste scelte riceverà 4000 euro di finanziamento al fine della realizzazione del progetto, che vedrà l’affiancamento di un tutor giornalistico, così come il contributo di un tutoraggio legale, tecnico e musicale, forniti dall’Associazione Amici di Roberto Morrione.

I cinque progetti selezionati competeranno poi tra di loro per l’attribuzione di un premio finale di 2000 euro.

Il Premio Morrione è promosso dall’Associazione Amici di Roberto Morrione, in collaborazione con la Rai e con il contributo dell’Otto per mille della Chiesa Valdese, della Compagnia di San Paolo, della Fondazione CRT, della Fondazione Circolo dei lettori, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dell’UsigRai, di IND, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e dell’Associazione della Stampa Subalpina.

Sono media partner Agenzia Dire, Domani, Fanpage.it, LiberaInformazione, Radio Beckwith, Riforma.it, ToRadio, Corriere della Sera Torino, La Repubblica Torino, La Stampa Torino.

Il premio è realizzato in collaborazione con ANMIL -Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, Articolo21, Carta di Roma, Ente Nazionale Sordi e Segni di Integrazione Piemonte, Euganea Film Festival, Eurovisioni, Fiera del Libro di Iglesias, Gruppo Abele, Italian Contemporary Film Festival-Toronto, I Siciliani, Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie Libera Piemonte, OGR Torino, Osservatorio di Pavia, Premio Città di Sasso Marconi, Premio Vera Schiavazzi, Scuola di giornalismo Lelio Basso, Trame Festival, UCSI.

Per maggiori info e per scaricare il bando si può consultare il sito: www.premiorobertomorrione.it

