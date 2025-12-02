scaduti i termini per la trattativa esclusiva: il nodo minusvalenza

Prendere o lasciare. Ecco l’ultima offerta di Kyriakou per Gedi

John Elkann
Stefano Vergine
02 dicembre 2025 • 07:00

Il magnate, socio di bin Salman, ha aumentato a circa 140 milioni la sua proposta. Include anche La Stampa, forse da rivendere in seguito. Elkann a un passo dal sì

Il tempo per la trattativa esclusiva è scaduto domenica e il greco ha fatto la sua offerta. È disposto a comprare tutto, anche La Stampa, ma non intende offrire di più di quanto proposto. Ora la mossa spetta a John Elkann. La più grande operazione degli ultimi anni nel mercato italiano dei media – l’ultima del genere è stato l’acquisto di Rcs e La7 da parte di Urbano Cairo – dovrebbe risolversi entro fine anno, o almeno così vorrebbero i protagonisti del possibile accordo. Da una parte il gruppo

Stefano Vergine

Giornalista freelance, specializzato in inchieste di taglio economico-finanziario, fa parte del consorzio internazionale EIC. I suoi lavori sono pubblicati da media italiani ed internazionali tra cui Bbc, Rai, Rsi.