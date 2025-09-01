Martedì 2 settembre la presentazione alla sala stampa estera delle prossime iniziative organizzate insieme da Coop e dalla fondazione presieduta da Gino Cecchettin

Una campagna sull’educazione alle relazioni. Martedì 2 settembre è in programma la presentazione alla sala stampa estera a palazzo Grazioli dell’iniziativa di Coop e Fondazione Giulia Cecchettin “Dire, fare, amare”, collocato all’interno del progetto pluriennale Close the Gap.

Uniti dallo scopo di affermare la cultura del rispetto, promuovere l’educazione agli affetti, affrontare e superare le criticità nelle relazioni di genere e valorizzare relazioni paritarie, le due realtà presenteranno i progetti di formazione e promozione che andranno in scena nei prossimi mesi.

Alla conferenza stampa di presentazione interverranno Maura Latini, presidente di Coop Italia, Gino Cecchettin, presidente della Fondazione Giulia Cecchettin. Presente anche Milco Traversa, direttore del settore Politiche del Lavoro e Welfare Ancc-Coop (Associazione

Nazionale Cooperative di Consumatori).



© Riproduzione riservata