Il 5 luglio scorso, don Matteo Balzano, prete 35enne della diocesi di Novara, si è tolto la vita. Delle ragioni di questo gesto non è possibile parlare, dato che nessuno di noi le conosce davvero. Gli unici atteggiamenti accettabili al riguardo sono la pietà umana e il rispetto che si deve a chi ha compiuto una scelta così radicale.

Quello di cui voglio parlare è invece l’ampia reazione che questa tragedia ha prodotto nell’ambiente ecclesiale. Molti articoli sono stati pubblicati e una marea di commenti e di riflessioni, soprattutto da parte di tanti sacerdoti, hanno invaso i social.

La chiesa e il suicidio

Nel profluvio di parole io ho intravisto due elementi di fondo. Il primo di questi è pienamente positivo ed è rappresentato dal fatto che la decisione di don Matteo di levarsi la vita non è stata da nessuno giudicata e tantomeno condannata.

Sembrano passati cento anni, non diciotto, da quando a Piergiorgio Welby venne negato un funerale religioso. Le cause della morte del giovane sacerdote non sono state occultate e per il giovane suicida sono state spese da quasi tutti i commentatori parole affettuose e comprensive.

Sono stati invocati il pianto, il silenzio e la preghiera, ignorando di fatto quell’articolo del catechismo (il 2281) che afferma che «il suicidio contraddice la naturale inclinazione dell'essere umano a conservare e a perpetuare la propria vita. Esso è gravemente contrario al giusto amore di sé. Al tempo stesso è un’offesa all'amore del prossimo, perché spezza ingiustamente i legami di solidarietà con la società familiare, nazionale e umana, nei confronti delle quali abbiamo degli obblighi. Il suicidio è contrario all’amore del Dio vivente».

Fin qui benissimo. Prendiamo atto del superamento nei fatti della condanna morale dei suicidi da parte del clero cattolico. La chiesa della misericordia e del rispetto si mostra tale non più solo nella prassi delle omelie dei funerali (quello di don Matteo l’ha celebrato in tono accorato e partecipe il suo vescovo, monsignor Franco Giulio Brambilla), ma anche sui giornali e sui social. Speriamo che sia finalmente, per il cattolicesimo, la premessa per una svolta liberale e civile sul fine vita.

La fatica di essere preti

Il secondo elemento è più intricato e controverso. Iniziamo col dire che tutti, ma proprio tutti i commenti danno per scontato che il suicidio di don Matteo sia legato alla sua professione. Questo dato di partenza è divenuta la premessa per compiere lunghe riflessioni sulla fatica di essere prete, sulla solitudine dei sacerdoti, sui tanti dolori della condizione clericale.

Da questo punto di vista, la morte di don Matteo è parsa quasi costituire un mero pretesto per mostrare lamentazioni ed esibire maldipancia squisitamente “professionali”. Come se don Matteo fosse morto in un cantiere per la mancata applicazione di norme di sicurezza o in trincea difendendo la patria.

In tantissimi commenti si coglie un tono vittimistico e autocelebrativo del genere: «La vita per noi preti è faticosissima e uccide. Siamo dei veri e propri eroi chiamati a sacrificarci per la salvezza delle nostre comunità, a privarci di tutto, del denaro, degli affetti, della comprensione da parte dei fedeli. Siamo costretti ad apparire sempre perfetti e a donarci agli altri senza ricevere nulla in cambio, anzi dovendo affrontare ogni giorno la secolarizzazione e la fuga dei giovani dalle chiese. Don Matteo è uno di noi che non ce l’ha fatta, che non ha retto il carico, che è scoppiato cedendo alla tentazione di ammazzarsi».

Desiderio di “normalità”

Sarebbe sbagliato e semplicistico rispondere a questi preti che forse ci sono posizioni sociali ben più faticose della loro, che per un padre di famiglia che guadagna troppo poco per sfamare i suoi figli la vita è un tantino più complicata, che i drammi del clero sono assai più contenuti di quelli di tantissimi altri esseri umani anche nel ricco Occidente.

No, il grido di dolore che si leva dalle file del clero richiede di essere ascoltato. Lo devono ascoltare gli stessi preti e soprattutto i vertici dell’istituzione mettendo mano a un radicale ripensamento della vita dei sacerdoti nel nostro tempo. Papa Francesco aveva ventilato l’eventualità di un sinodo sul ministero che non si è mai fatto. Speriamo che il suo successore riprenda quell’idea.

Da parte mia, penso che sia molto giusto quello che ha scritto la psicologa Chiara D’Urbano su Avvenire riferendo le parole dei preti che incontra in terapia. Costoro hanno desiderio di «normalità», «di essere visti e amati a pacchetto completo, il bello e il brutto di sé». Il punto è che l’unica via per diventare normali è quella di scendere dall’altare, di gettar via i paramenti, le ordinazioni, i misteri, le emulazioni di Cristo. Di rinunciare al celibato e alla pretesa di valere di più degli altri, di essere “speciali” perché più vicini a Dio. E infine di accettare la presenza nel gruppo delle grandi escluse, le donne. È pronta la chiesa per questa svolta?

© Riproduzione riservata