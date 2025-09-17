Procreazione assistita per tutte: la campagna per abolire i divieti della legge 40

«Con la legge attuale, io non sarei potuta nascere»: il volto della campagna dell’associazione Luca Coscioni è Maria Giulia D’Amico, che è nata 31 anni fa da una madre single con la pma. Ora questa pratica è vietata alle famiglie mono e omogenitoriali: una raccolta firme è in corso per abolire il divieto

«Con la legge attuale, io non sarei potuta nascere». Maria Giulia D’Amico ha 31 anni e vive a Roma. Nel 1994 sua madre, allora quarantenne e senza un compagno, è ricorsa alla procreazione medicalmente assistita, prima che l’articolo 5 della legge 40 del 2004 non ne proibisse l’accesso a coppie omosessuali e donne single. «Per me non è mai stato difficile o imbarazzante spiegarlo», racconta. «La mia è una storia di un’infanzia felice. Ho avuto una famiglia unigenitoriale, ma non mi è mai mancato