Prof assegnati, revocati e trasferiti, il governo proroga il caos supplenze

Le immissioni in ruolo comunicate a inizio settembre e le conferme sul sostegno restano i numeri ufficiali, ma nel frattempo gli albi scolastici continuano a pubblicare note che ridisegnano cattedre, orari e insegnanti già in servizio. Il governo ha deciso di prorogare questo meccanismo fino al 2028, è la precarietà, messa a verbale
Il 9 settembre, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 127, il governo ha prorogato fino all’anno scolastico 2027/28 l’attuale sistema di conferimento delle supplenze. Il regolamento sulle graduatorie, atteso da anni, resta fermo: un meccanismo nato come provvisorio diventa la cornice stabile per i prossimi quattro anni. E così, mentre la norma congela la provvisorietà, gli Uffici scolastici territoriali continuano a produrre revoche, interpelli e decreti che ridisegnano gl