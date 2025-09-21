Prof assegnati, revocati e trasferiti, il governo proroga il caos supplenze

Le immissioni in ruolo comunicate a inizio settembre e le conferme sul sostegno restano i numeri ufficiali, ma nel frattempo gli albi scolastici continuano a pubblicare note che ridisegnano cattedre, orari e insegnanti già in servizio. Il governo ha deciso di prorogare questo meccanismo fino al 2028, è la precarietà, messa a verbale