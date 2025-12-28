La fabbrica dell’emergenza: «Siamo una voce di bilancio»

true false

«Nel pronto soccorso non vedo più solo un luogo di cura, ma una catena di montaggio che si regge su un paradosso: la mia empatia usata come arma. Mi dicono che i turni di dodici ore sono un sacrificio necessario per il bene dei pazienti, ma la verità è che il mio sfinimento è diventato una voce di bilancio». A parlare è Fabio (nome di fantasia), medico emiliano. Anche Alessia (nome di fantasia), infermiera di Ravenna, dice che la situazione è in peggioramento: «Siamo esausti e sotto organico. Co