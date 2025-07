La proposta “rivoluzionaria” del ministro prevede quattro anni di scuola superiore tecnica, due di Its Academy e un solo anno universitario per ottenere una laurea triennale. Ma il rischio è di un’università con una corsia preferenziale per il mercato, con un titolo “scontato” e un sapere a consumo rapido

Nel nuovo modello ideato dal ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, il sapere si misura in anni risparmiati. È il formato “4+2+1”: quattro anni di scuola superiore tecnica, due di Its e un solo anno universitario per ottenere una laurea triennale.

Una proposta definita “rivoluzionaria” dai suoi promotori, che prevede di equiparare automaticamente i crediti ottenuti nel biennio degli Istituti tecnologici superiori ai primi due anni accademici.

Si tratta, nelle parole della Flc Cgil, di un «saldo estivo dell’istruzione» che traduce l’università in una corsia preferenziale per il mercato, con un titolo “scontato” e un sapere a consumo rapido.

Problema di metodo

Il piano si fonda sull’obiettivo dichiarato di rilanciare gli Its Academy, istituti oggi scelti da appena lo 0,09 per cento degli studenti italiani per l’anno 2025/26. La proposta nasce a valle del fallimento della filiera “4+2”, già avviata con la legge del 2024 e sostenuta da un’ampia retorica ministeriale.

Il nuovo tassello — il “+1” — è, secondo le stesse parole della Flc, «un ulteriore incentivo» per mascherare una sperimentazione che non ha attecchito. Ma anche la modifica solleva più di una perplessità, a cominciare dall’autonomia degli atenei.

Ad oggi, la legge consente agli Its di stipulare patti specifici con le università, che possono riconoscere fino a 60 Cfu a propria discrezione.

Con la riforma, questo passaggio verrebbe automatizzato, trasformando un titolo professionale in titolo universitario per decreto. Una dinamica che la Flc definisce «un’imposizione» in contrasto con l’architettura costituzionale dell’autonomia accademica.

E di merito

Il secondo punto riguarda la qualità effettiva degli Its. Nonostante l’87 per cento di occupati tra i diplomati, il sistema rimane residuale, con poco più di 25.000 iscritti, a fronte di oltre 800.000 nel sistema duale tedesco. I tassi di abbandono sfiorano il 24 per cento e il divario territoriale è netto.

Nel 2024, il monitoraggio Indire ha registrato che in regioni come Calabria, Molise o Campania i percorsi Its “in premialità”, quelli cioè che hanno ottenuto i migliori risultati in termini di efficacia, sono inferiori al 25 per cento, mentre in Piemonte e Emilia-Romagna superano l’85 per cento.

Ogni Its è calibrato sulle esigenze di singole imprese locali: pensare di equiparare questi percorsi a due anni universitari generalisti, validi a livello nazionale, implica una standardizzazione che nei fatti non esiste.

La coerenza formativa è un altro nodo irrisolto. I percorsi Its sono costruiti sull’operatività: fino al 60 per cento delle ore è dedicato a laboratori e tirocini aziendali. L’università, per contro, si fonda su contenuti teorici e sull’acquisizione di un linguaggio critico.

Un biennio progettato per formare “super-tecnici” non può garantire le basi teoriche richieste da un terzo anno universitario. Secondo l’analisi contenuta nel rapporto dell’Osservatorio sul sistema Its, un simile modello rischia di produrre una nuova categoria di laureati “non competitivi” sul piano europeo, con un titolo formalmente identico ma sostanzialmente indebolito.

La visione di fondo

Sullo sfondo, si consolida una precisa visione ideologica. La proposta 4+2+1 rientra in una logica di sistema educativo duale. I percorsi liceali, più lunghi e teorici, restano il canale per l’élite intellettuale.

I percorsi tecnico-professionali accelerati, invece, si rivolgono a chi deve entrare prima nel mercato, spesso proveniente da contesti meno agiati. «Una nuova selezione di classe, più sofisticata», scrive la Flc, che cita la riforma Gentile del 1923 come riferimento storico non casuale. Anche allora si parlava di differenziazione formativa. Anche allora si tracciavano binari separati per chi avrebbe diretto e per chi sarebbe stato diretto.

Anche il confronto con i modelli europei, spesso evocati come giustificazione, mostra incongruenze. In Germania, le Fachhochschulen prevedono tre anni di formazione con solide basi teoriche.

Le aziende tedesche investono direttamente nella formazione, riconoscendo l’apprendista come lavoratore contrattualizzato. In Italia, l’alternanza si regge su tirocini gratuiti e la formazione resta sottofinanziata. L’equiparazione appare, secondo il rapporto di analisi critica, «un trasferimento forzato di forme senza contenuti».

La questione delle risorse rimane sullo sfondo. La Flc Cgil, nelle sue note ufficiali, segnala che la proposta non è accompagnata da un piano di investimenti: mancano laboratori, personale qualificato, standard nazionali condivisi.

Mentre si riduce il personale della scuola pubblica (8.000 cattedre in meno nel 2025), si annunciano scorciatoie con formule promozionali, senza affrontare i limiti strutturali della formazione tecnica e professionale.

