Mercoledì 13 agosto si gioca a Udine la finale di Supercoppa europea tra i francesi vincitori della Champions e gli inglesi del Tottenham, detentori dell’Europa League. Due club con due diversi modelli di gestione e di sviluppo. La sostenibilità non è mai stata un problema per Nasser Al-Khelaifi, che stavolta si può permettere di escludere il portiere italiano perché sul mercato ha preso Chevalier per 40 milioni

Per rimettere le cose a posto, o almeno provarci, servirebbe iniziare a riappropriarsi delle parole nel loro significato originario. «Ingiocabile», per esempio, non è un aggettivo del quale andare fieri, con il quale rappresentare la propria forza (Henrikh Mkhitaryan lo ha imparato a proprie spese) o quella degli avversari. Ecco, no; la Treccani, alla voce «ingiocabile», spiega il lemma così: «Che, per via delle cattive condizioni in cui versa, non permette un corretto svolgimento del gioco».

Per spiegare la Supercoppa europea di mercoledì sera a Udine tra il Psg e il Tottenham Hotspur, vincitore dell’ultima Europa League, si può partire proprio da qui, dal corretto svolgimento del gioco che la sperequazione che sta separando le élite del calcio dal resto del pallone, rende sempre più difficile.

Sgombriamo il campo da dubbi: non c’è niente di illegale nei modelli di business del Paris Saint-Germain e degli Spurs, peraltro lontanissimi, ma proprio questo è parte del problema.

Che cosa sia diventato il Psg da quando la proprietà è finita nelle mani di Qatar Sports Investments è noto: disponibilità economiche infinite, acquisti e ingaggi faraonici, una collezione di figurine completa (Messi, Neymar, Mbappé, Ibrahimovic, Beckham, Cavani, Di Maria, Verratti, Donnarumma, Hakimi: dal 2011 parliamo di oltre 2,3 miliardi di euro) per poi ottenere l’apoteosi – la Champions con il fragoroso 5-0 all’Inter e il secondo posto al Mondiale per Club – con una rosa magari meno evocativa eppure più funzionale, ma comunque preziosissima, perché Luis Enrique non ha esattamente il più basso dei salari e per portare a Parigi Désiré Doué, la scorsa estate, erano serviti 50 milioni.

L’asse con l’Uefa

Il tutto sempre con la benedizione del presidente Uefa Aleksander Ceferin, che tra i suoi fidati scudieri ha Nasser Al-Khelaifi, numero 1 del Psg e di quell’Eca, l’associazione dei club, che tutto pare fuorché un contraltare della confederazione. Per un club-Stato, qual è il Psg, non esistono o quasi paletti, soprattutto se gli amici sono quelli giusti.

Vero è che, con i trionfi internazionali, anche la voce ricavi è cresciuta corposamente (il Psg giocò la finale anche nel 2020, perdendola col Bayern), ma le logiche non sono quelle di un’azienda: la sostenibilità, semplicemente, non è un problema, così come si trova sempre un modo per non incappare nella rete di un fair play finanziario che, con queste proprietà, sa bene come fare a non incidere.

E allora ci si può anche permettere, come per la sfida di Supercoppa, di lasciare a casa Gigio Donnarumma, uno da circa 10 milioni di stipendio ma che ancora non ha rinnovato, perché tanto sul mercato si è appena preso dal Lille Lucas Chevalier per 40 milioni, che verosimilmente, con i bonus, diventeranno 55. Giocherà lui, al Friuli.

La distanza, in termini di modello di business, tra Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur non è meno lontana di quanto non fosse quella che separava Real Madrid e Atalanta nella finale di Supercoppa di un anno fa. Il club londinese, dal punto di vista finanziario, ha una continuità aziendale che va avanti da quasi cinque lustri, e la proprietà è inglese: era il 2001, infatti, quando la Enit – che qualche appassionato del nostro calcio forse ricorderà: a fine anni Novanta, divenne proprietaria del Vicenza, primo club italiano in mani estere – divenne azionista di maggioranza degli Spurs, con alla presidenza Daniel Levy. Da allora, e fino al 2019, il Tottenham è sempre stato un club capace di generare profitti, pur vincendo appena una League Cup nel 2008.

Il paradosso è che non ne registra proprio da quando ha iniziato a ottenere risultati: finalista di Champions nel 2019 (perse a Madrid la finale con il Liverpool), il 21 maggio ha messo in bacheca l’Europa League nell’ultimo atto con il Manchester United e, grazie a questo successo, si è riproiettato nella competizione europea maggiore, una manna dal cielo.

Il modello Tottenham

Gli Spurs, al contrario del Psg, sono un’azienda e come tale vengono gestiti. Hanno un debito finanziario mostruoso, che un anno fa si attestava oltre quota 850 milioni di sterline, il quarto in Europa dopo quelli di Real, Barcellona ed Everton. Si parla di un debito in gran parte contratto con le banche per la costruzione del nuovo Tottenham Hotspur Stadium, che da aprile 2019 ha sostituito lo storico White Hart Lane.

Debito, si può dire, buono, peraltro – come spiegò un’analisi di The Athletic in primavera – contratto a tassi fissi e piuttosto bassi, e se è vero che non tutti i club possono permettersi prestiti di questo genere, è vero anche che il passo più lungo della gamba il club lo fa sul calciomercato, dove oggi è in sofferenza rispetto ai debiti contratti con altri club inglesi per quanto riguarda i trasferimenti: a fine di giugno 2024, l’ultimo bilancio a disposizione, la cifra che risultava in compensazione vedeva 279,3 milioni di sterline di debito nei confronti delle altre società inglesi, il maggiore della Premier.

Negli ultimi anni, del resto, gli Spurs non si sono fatti mancare niente: hanno ottenuto molto dalle cessioni, in annate diverse, di Bale, Walker e Kane, ma hanno anche speso 830 milioni di sterline in nuovi acquisti dal 2019 al 2024, pagando anche ingaggi ricchissimi a tecnici come Mourinho e Conte.

Ebbene: nonostante tutto, in questa sessione di calciomercato, non ancora conclusa, gli Spurs hanno già speso poco meno di circa 126 milioni di sterline, con l’acquisto di Mohammed Kudus dal West Ham, oltre 63 milioni di euro, a fare la parte del leone. Che tutto questo sia normale, fa abbastanza specie, ma chiarisce come si stia parlando di un calcio, ormai, davvero ingiocabile, appunto nel suo significato originario.

