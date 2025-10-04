cannocchiale – la società spiegata attraverso i dati

Qual è l’età giusta per sposarsi o avere figli? L’Italia e la sindrome del rinvio dell’adultità

Risso Enzo
04 ottobre 2025 • 17:13

Per un uomo l’età considerata “giusta” per diventare padre è, in Italia, 35 anni. È l’età più alta a livello globale. Quella per avere un figlio in Italia per una donna è ritenuta 32 anni. Solo nelle Filippine e in Corea del Sud il quadro del Belpaese è superato

Nel nostro paese si è da tempo insediato un processo di una lenta transizione dall’adolescenza all’adultità, di rinvio e procrastinamento di alcune tappe centrali. Una recente indagine di Ipsos Global Advisor, realizzata in 32 paesi, ha messo a confronto le percezioni su quale sia l’età giusta per compiere alcune tappe come sposarsi o definire una convivenza stabile, avere un figlio, o, ancora comprare una casa. Età giuste In Italia l’età giusta per avere un figlio per una donna è ritenuta 32

Analista delle dinamiche valoriali, politiche, sociali e comunicative nel nostro Paese; spin doctor per campagne elettorali e esperto in costruzione di storytelling e sviluppo delle politiche di governance e partecipazione.