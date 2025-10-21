propaganda sulle periferie

Esercito al Quarticciolo: la giornata particolare della borgata “ribelle”

Alessia Arcolaci
21 ottobre 2025 • 19:26

Il modello Caivano esportato nella periferia romana. Una giornata dedicata a ragazzi e ragazze con Esercito e Sport. Tra boxe, pesi e la banda musicale dei militari sardi. Ma il quartiere chiede altro

Divise mimetiche, la banda dei granatieri di Sardegna, bambini e bambine che tirano di scherma, provano mosse di judo, si sfidano a ping pong o si cimentano a stare in equilibrio su un surf che simula il movimento delle onde del mare. Sotto un cielo grigio e un'enorme bandiera tricolore portata per celebrare la giornata, al quartiere Quarticciolo di Roma è andata in scena la terza edizione di Esercito & Sport, l’iniziativa promossa dal Ministero della Difesa e dalla Struttura Commissariale per l

