Cento anni di storia dell’intelligence: dal sim alla legge meloni

Quell’alleanza con la destra estrema. Ma i servizi sono pure Calipari e Ciampi

Nicola Calipari
Davide Contistorico
29 ottobre 2025 • 07:00

Nella storia dei servizi non sono mancati gli scandali, come quello «Telecom-Sismi» del 2006. Ora la riforma del 4 giugno scorso amplia la casistica dei reati non punibili compiuti da agenti autorizzati nell’ambito di operazioni di intelligence. Tra questi, «la direzione e l’organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico»

La «strategia della tensione» in Italia mosse da due punti temporali precisi: il convegno ”La guerra rivoluzionaria” del maggio 1965, finanziato dal ministero della Difesa e con la consistente partecipazione di relatori di estrema destra come Pino Rauti e Guido Giannettini; il viaggio dell’aprile 1968 dei neofascisti italiani (da Rauti a Giulio Maceratini fino a Stefano Delle Chiaie) nella Grecia post colpo di Stato del 21 aprile 1967. La spedizione fu preparata su indicazione del direttore dell

Davide Conti, storico, consulente della Procura di Bologna (inchiesta sulla strage 2 agosto 1980), già consulente della Procura di Brescia (inchiesta sulla strage 28 maggio 1974), è stato consulente dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica. È autore della ricerca sulla Guerra di Liberazione a Roma 1943-1944 che ha determinato il conferimento della Medaglia d'oro al Valor Militare alla città di Roma da parte del Presidente della Repubblica. Per Einaudi ha pubblicato Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana (2017 e 2018), L'Italia di piazza Fontana. Alle origini della crisi repubblicana (2020) e Fascisti contro la democrazia. Almirante e Rauti alle radici della destra italiana 1946-1976 (2023).