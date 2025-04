Francesco ha preso atto – non senza resistenze interne alla chiesa di Roma – che l’unico modo per stare in Cina è attraverso un compromesso con il Partito comunista cinese. Il fragile compromesso con Pechino sulla nomina dei vescovi resisterà alla fine di Bergoglio?

All’unico papa proveniente da quei gesuiti che, dalla seconda metà del Cinquecento, per i quattro secoli successivi, girarono in lungo e largo la Cina per evangelizzare i sudditi degli imperatori Ming e Qing, la morte ha negato il desiderio – la “ilusión”, così la manifestò lui, in spagnolo – di visitare la Repubblica popolare cinese.

Uno scherzo della storia, ancor più considerando che Francesco questo paese-continente il cui governo promuove un pot-pourri di confucianesimo, marxismo e nazionalismo e dove è proibito festeggiare pubblicamente il Natale negli ultimi due anni l’aveva sfiorato, con i viaggi apostolici in Mongolia e poi a Singapore. Un cauto, calibrato avvicinamento che non si è mai concluso con un approdo, a differenza delle avventurose circumnavigazioni del passato di tanti padri del suo stesso ordine. Una “ilusión” rimasta un’illusione.

Sul volo di ritorno dalla città-stato, alla testata cinese Tianouzhiku il papa di Buenos Aires aveva espresso viva soddisfazione per l’andamento dei colloqui sull’Accordo provvisorio sulla nomina dei vescovi siglato tra Pechino e la Santa sede il 22 settembre 2018, nel pieno del suo pontificato, rinnovato il 22 ottobre scorso, questa volta per quattro anni invece che due. «Credo che la Cina sia una speranza e una promessa per la chiesa» aveva dichiarato Jorge Maria Bergoglio.

Un’affermazione apparentemente contraddittoria riferita a una paese dove il culto è inquadrato nella “associazione patriottica cattolica cinese”, la chiesa ufficiale controllata dal governo. Eppure quell’auspicio è giustificabile alla luce del fatto che il papa era ben consapevole dell’afflato di spiritualità insinuatosi tra i cinesi nel vuoto materialismo assurto a ideologia semi-ufficiale a partire dalle riforme di mercato di Deng Xiaoping, che lanciò l’agghiacciante slogan “Arricchirsi è glorioso!”.

La svolta a Oriente

Da allora sono trascorsi 45 anni e la società società moderna e complessa della “Nuova era” proclamata da Xi Jinping non si limita più a venerare divinità tradizionali, ma si rivolge anche a religioni (zōngjiào) strutturate, seppur reinterpretandole e mescolandole a piacimento. Cinque quelle autorizzate, con le statistiche sui credenti che vanno prese con le molle: buddismo, protestantesimo, islam, taoismo, cattolicesimo. Quest’ultima può contare, secondo stime semi-ufficiali, su 10-12 milioni di fedeli, compresi quelli in incognito che non rispondono all’associazione patriottica e si riuniscono per le messe clandestine.

La chiesa cattolica è come una multinazionale con 1,4 miliardi di clienti-fedeli nel mondo, un’infinitesima parte dei quali in Cina. E, come e prima dell’amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blume, papa Francesco ha capito che, per continuare a crescere, bisogna scommettere sull’Asia e sulla Cina, tra le aree più dinamiche del mondo. Il suo interesse per l’Asia si riflette nel numero di cardinali che ha nominato nel continente (in Mongolia, a Singapore, a Hong Kong, Timor Est, in Corea del Sud, Giappone, Filippine e India). Trentasette asiatici su 252 porporati (il 15 per cento), in un continente dove vive solo l’11 per cento della popolazione cattolica globale. Scelte che hanno cambiato la composizione del collegio cardinalizio, riequilibrando – proprio come nell’economia globale – i rapporti di forza tra Oriente e Occidente.

Papa Francesco ha preso atto – non senza resistenze interne alla chiesa di Roma – che l’unico modo per stare in Cina è attraverso un compromesso con il Partito comunista cinese, che pure la diffusione della religione la combatte. L’intesa recentemente estesa per l’ordinazione dei vescovi cattolici da parte di Pechino, su indicazione del Vaticano (i cui dettagli rimangono segreti), risponde a questa logica.

Un cedimento a un regime che non rispetta i diritti dell’uomo e che reprime la libertà religiosa? Forse in parte, ma soprattutto un esercizio di realismo, non solo per promuovere gli interessi della Santa sede nel cuore dell’Asia, ma anzitutto per tutelare e provare ad ampliare lo spazio di manovra dei fedeli e dei loro pastori in Cina.

In precedenza i vescovi erano ordinati senza consenso papale e finivano per essere semplici marionette della “associazione patriottica cattolica cinese”. Il cardinale Pietro Parolin, segretario di stato della Santa Sede, l’ha definito più volte una necessità pastorale, non un’intesa politica.

Accordo nel mirino

Ora però non è un segreto che il papa argentino guardasse con grande simpatia a quello stesso sud del mondo che Pechino sta includendo nelle sue nuove organizzazioni multilaterali (Brics, Shanghai Cooperation Organization, Asian Infrastructure Investment Bank, tra le altre) e che la denuncia di Francesco contro «la politica irresponsabile di interventi dall’esterno e di costruzione della democrazia in altri paesi, ignorando le tradizioni dei popoli» ricalcasse quella cinese.

La chiesa cattolica e il Partito comunista cinese sono organizzazioni fortemente gerarchizzate, con una struttura per certi aspetti simile, e rivendicano entrambe un ruolo di mediazione nelle controversie internazionali.

La Santa sede sottolinea che «da allora (dall’accordo del 2018, ndr) sono stati nominati e consacrati una decina di vescovi e Pechino ha riconosciuto ufficialmente il ruolo pubblico di diversi vescovi precedentemente non riconosciuti».

Tuttavia, scomparso Francesco, è molto probabile che, nel nuovo contesto di contrapposizione tra Occidente e Cina, l’Accordo del 2018 subisca attacchi sempre più forti. Del resto le cartucce da sparare a chi vorrà prenderlo di mira non mancano.

Al Vaticano – uno dei 12 stati che riconoscono Taiwan – l’amministrazione Xi non sta facendo sconti. In tanti, anche all’interno della Santa sede, evidenziano che non si sono mai fermate le persecuzioni dei cattolici, né gli abbattimenti delle croci delle chiese, e ricordano la legge del 2021 che obbliga i preti a iscriversi al partito comunista.

© Riproduzione riservata