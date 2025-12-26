Divieto di pronto soccorso. In milioni lasciati senza cure

Milioni di persone senza medico di base, patologie croniche non seguite e solitudini che diventano emergenze. A Bologna, Roma e Palermo i medici raccontano di pazienti lasciati soli per mesi e liste d’attesa infinite. Così il pronto soccorso è diventato l’unico luogo dove qualcuno ti ascolta

true false

Si discute molto di accessi impropri ai pronto soccorso (Ps) delle nostre città. Spesso si colpevolizzano cittadini e cittadine, indicandoli come responsabili di accessi con codici non gravi in un luogo deputato alla medicina d’urgenza. Ma è una leggerezza delle persone che porta i Ps ad intasarsi? La risposta è no e, come spesso accade, bisogna cercare la complessità dietro dichiarazioni semplicistiche e dati parziali. «Fermo restando che nella serie storica degli anni 2021/2024 non si rilevano