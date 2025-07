La vicenda dei messaggi “intimi” scambiati tra l’attore e la modella, salita alla ribalta per i risvolti di gossip, si segnala per un profilo non molto esplorato: è legittimo condividere sui social messaggi audio o chat già resi pubblici da altre persone?

La vicenda dei messaggi “intimi” scambiati tra Raoul Bova e Martina Ceretti è salita alla ribalta delle cronache di questi giorni estivi, favorita dal clima vacanziero e incline al gossip. Ma il caso si segnala anche per un profilo non molto esplorato: l’uso che dei messaggi è stato fatto su internet da terze persone.

Siccome tale uso può violare la normativa privacy, è utile parlarne, soprattutto a beneficio di coloro i quali utilizzano i social network e talora condividono contenuti senza riflettere sulle conseguenze.

I fatti

Qualche settimana fa, Bova ha ricevuto sul suo cellulare messaggi da un numero sconosciuto, che lo informavano della possibilità che alcune sue conversazioni personali con la modella e influencer Martina Ceretti fossero divulgate.

Bova non ha ceduto a quello che appariva come un ricatto, e il 21 luglio alcune chat e audio vocali scambiati tra l’attore e la modella sono stati resi pubblici da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo. Nei fatti sarebbe coinvolto anche un amico di Ceretti, che avrebbe inviato a Corona il materiale poi divulgato, ma che nega di aver mandato messaggi “estorsivi” a Bova. La procura ha aperto un fascicolo sulla vicenda.

Occupiamoci dei profili privacy. Profili oltremodo rilevanti, anche perché gli scambi tra Bova e Ceretti hanno avuto una velocissima diffusione su internet, rendendo impossibile porre un argine. Un audio, in particolare, è divenuto virale.

Tra quelli che l’hanno condiviso c’è stato l’account ufficiale TikTok del Napoli calcio, che ne ha usato alcuni stralci in un video (poi rimosso) su uno dei nuovi acquisti, il calciatore Kevin De Bruyne. Invece, Ryanair ha divulgato via social un post rivolto ai passeggeri, definiti «dal sorriso meraviglioso e gli occhi spaccanti», espressione contenuta nell’audio di Bova.

L’attore ha preannunciato una causa civile per la strumentalizzazione, a fini ironici o promozionali, dei suoi messaggi vocali. Possono ravvisarsi violazioni della normativa privacy da parte del Napoli e di Ryanair, e pure a carico di altri che hanno condiviso il materiale divulgato da Corona?

Per quanto riguarda Ryanair, avvalersi di un’espressione adoperata dall’attore senza citarlo, né fare cenno alla vicenda, sembra non costituire un’illecita divulgazione di dati personali. Ma i dubbi restano riguardo chi, invece, abbia pubblicato chat e audio con un chiaro rimando all’attore.

La privacy

La diffusione di messaggi o audio privati senza il consenso degli interessati è vietata, ai sensi del regolamento europeo che tutela i dati personali (Gdpr). E non vale replicare che in questo caso sono coinvolti personaggi famosi. Solo i giornalisti, nell’esercizio del diritto di cronaca, possono essere giustificati qualora pubblichino notizie riguardanti la sfera privata di tali personaggi.

Ma solo a condizione che – come afferma il codice deontologico – le notizie su questi ultimi abbiano «rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica», vi sia un interesse pubblico alla loro conoscenza ed esse siano rese in modo misurato, rispettando la dignità dei soggetti coinvolti.

E se messaggi o audio privati sono stati già divulgati è legittimo condividerli? La risposta è “No”. Se la prima pubblicazione è avvenuta senza consenso, ciò la rende illegittima, e l’illegittimità si estende anche alla condivisione successiva da parte di terzi.

Se, invece, la divulgazione originaria fosse stata effettuata da un soggetto debitamente autorizzato, la diffusione successiva da parte di altri potrebbe avvenire solo per le medesime finalità della prima pubblicazione o se l’interessato dà il consenso all’uso dei suoi dati per uno scopo diverso.

Come spiegato di recente dal Garante privacy, «i dati personali presenti sui social network, o comunque accessibili online, non possono essere utilizzati liberamente e per qualunque scopo, solo perché visibili a una platea più o meno ampia di persone». In conclusione, nel dubbio circa la legittimità della condivisione, meglio astenersi.

Le conseguenze potrebbero essere gravi, e non solo in termini di elevate sanzioni pecuniarie per chi violi la disciplina privacy, ma anche sul piano della lesione della dignità di coloro le cui vite sono date in pasto alla platea social. Vite che potrebbero essere irrimediabilmente distrutte.

