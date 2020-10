Una carabiniera è stata ferita questa mattina, 31 ottobre, a Fonni, in provincia di Nuoro. Non è in pericolo di vita. Alcuni malviventi, ora ricercati, stavano rapinando un ufficio postale. Si sono accorti dell’arrivo dei carabinieri che stavano facendo una normale perlustrazione. Hanno sparato contro la loro auto: la donna ferita era alla guida, secondo quanto riferisce la Nuova Sardegna. In tutta la zona ci sono posti di blocco, per tentare di fermare i rapinatori in fuga.

