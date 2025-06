La Camera dei comuni ha approvato una modifica delle norme sull’Ivg in Inghilterra e Galles, che fa sì che le donne che interrompono una gravidanza al di fuori di ciò che permette la legge non possano essere perseguite penalmente

Un «voto storico», una «riforma epocale» e «una pietra miliare nella lotta per i diritti riproduttivi». Così è stato definito dalle organizzazioni che si occupano di salute e diritti delle donne l’approvazione di un emendamento che decriminalizza l’aborto nel Regno Unito.

Con 379 sì e 137 no, il 17 giugno, la Camera dei comuni ha approvato una modifica delle norme sull’aborto in Inghilterra e Galles, che fa sì che le donne che interrompono una gravidanza al di fuori di ciò che permette la legge non possano essere perseguite penalmente.

Le regole

Nel Regno Unito infatti l’Ivg è legale nelle circostanze stabilite dall’Abortion Act 1967, che garantisce la possibilità di abortire entro 23 settimane e 6 giorni, con l’autorizzazione di due medici e nel caso in cui proseguire la gravidanza rappresenti un rischio per la persona o eventuali altri figli.

È possibile abortire anche dopo le 24 settimane solo però nel caso di anomalie fetali gravi o di un eventuale pericolo per la salute della donna. Al di fuori di queste circostanze, l’aborto è un reato che prevede una pena fino all’ergastolo, secondo l’Offences Against the Person Act del 1861 e l’Infant Life Preservation Act del 1929.

A rischio carcere

L’emendamento approvato il 17 giugno non cambia i criteri entro cui è possibile interrompere una gravidanza, ma fa sì che le donne non rischino il carcere: un problema che stava diventando sempre più preoccupante. Alcune cliniche che garantiscono l’accesso all’aborto, infatti, hanno stimato che più di 100 donne negli ultimi anni sarebbero state perseguite penalmente per aver abortito, donne indagate per anni prima di conoscere la loro sentenza.

Nicola Packer, ad esempio, è stata assolta dopo quasi cinque anni: a novembre 2020 aveva fatto ricorso all’aborto farmacologico dopo una consulenza in telemedicina, una procedura resa legale proprio durante la pandemia. A causa di una complicazione era andata in ospedale dove era stata arrestata con l’accusa di aver interrotto una gravidanza alla 26esima settimana.

Packer, che ha sempre detto di non essere stata a conoscenza delle settimane di gestazione, è stata poi assolta a maggio 2025. «Sprecare cinque anni della mia vita che non riavrò mai indietro, non so come si possa giustificare una cosa del genere», ha detto, ammettendo anche di avere paura ora a chiedere aiuto medico.

Le linee guida della polizia

Anche la deputata laburista Tonia Antoniazzi, che ha proposto l’emendamento, ha citato numerosi casi, come quello di una donna che è stata in carcere per due anni dopo che era stata costretta ad abortire dal partner violento, il quale invece non ha subito alcuna conseguenza.

Spesso si tratta di donne «vulnerabili che vengono trascinate da un letto di ospedale a un commissariato perché sospettate di aver interrotto la loro gravidanza», ha detto Antoniazzi.

Come se non bastasse, lo scorso gennaio, il National Police Chiefs’ Council che coordina le forze dell’ordine nel Regno Unito ha pubblicato delle nuove linee guida che autorizzano gli agenti a perquisire le case e i dispositivi tecnologici come computer e telefoni delle donne che hanno abortito, per stabilire se si sia trattato di un’interruzione volontaria o meno.

Al fianco delle donne

Affinché l’emendamento entri in vigore, è necessario ora che il disegno di legge venga approvato da entrambe le camere del parlamento e che riceva l’assenso reale, ma è molto probabile che questo avvenga, considerando il supporto che ha ricevuto.

Negli ultimi anni decine di organizzazioni che si occupano di diritti riproduttivi, cliniche che garantiscono l’accesso all’aborto, associazioni sanitarie professionali, così come medici, politici, testate giornalistiche e cittadine e cittadini hanno sostenuto la campagna per la decriminalizzazione dell’aborto.

«Abbiamo combattuto tanto per questa riforma e siamo orgogliosi che il parlamento ci abbia ascoltato», ha detto Louise McCudden della clinica MSI Reproductive choices. E ha aggiunto: «In un periodo in cui stiamo assistendo a una regressione dei diritti riproduttivi, soprattutto negli Stati Uniti», questa votazione «invia un messaggio forte: i nostri legislatori sono al fianco delle donne».

