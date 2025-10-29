Caso Report – Garante, la gioventù nera di Ghiglia condannato e poi riabilitato per un pestaggio “politico”

L’uomo di Fratelli d’Italia dentro l’autorità del Garante per la privacy e ora sotto i riflettori per il caso della multa a Report è stato condannato a nove mesi negli anni Ottanta per un pestaggio “politico”, quando militava nella destra neofascista. «Sono stato riabilitato», replica a Domani

Non c’è solo il presente burrascoso per Agostino Ghiglia, componente del Garante per la protezione dei dati personali, ma anche un passato di militanza con bufera giudiziaria a causa di un pestaggio. Una vicenda solo accennata in queste ora di cui non era noto l’esito processuale. Domani ora è in grado di rivelare che per quella vicenda Ghiglia è stato condannato a 9 mesi di reclusione e poi riabilitato. Precisiamo che si tratta di una vicenda risalente agli anni Ottanta, ma una parentesi compli