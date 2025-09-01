Romano, 21 anni, è detenuto nel carcere minorile di Casal del Marmo. «In carcere non ti tutela nessuno – dice – Si litiga per qualsiasi motivo, ma non ti puoi ammazzare ogni giorno». Intanto non riesce a immaginare la sua vita quando uscirà: si metterà a lavorare o tornerà a spacciare?
Lavorare o tornare a spacciare. Il bivio di Mirko oltre le sbarre
01 settembre 2025 • 19:07Aggiornato, 01 settembre 2025 • 19:08
