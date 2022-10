Il professor Riccardo Zucchi, ordinario di biochimica e presidente della scuola di medicina, è stato eletto rettore dell'università di Pisa per il periodo che va dal 2022 al 2028. Nel secondo turno di votazioni ha ottenuto 1.092 voti contro i 472 voti del professor Michele Marroni (29 le schede bianche). In questa tornata era richiesta la maggioranza dei voti.

Chi è

Il professor Zucchi entrerà in carica all’inizio di novembre. Nato a Castelnuovo Garfagnana (Lucca) 64 anni fa, coniugato con quattro figli, il professor Riccardo Zucchi si è laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e lode nel 1982 all'università di Pisa e ha conseguito il diploma di perfezionamento alla Scuola superiore Sant'Anna nel 1985.

Nel 1989 è diventato ricercatore universitario alla Scuola Sant'Anna, nel 2000 professore associato e nel 2004 professore ordinario nel settore scientifico disciplinare BIO/10 (Biochimica) nella facoltà di Medicina e Chirurgia e quindi nel dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'Area critica dell'università di Pisa. Membro del Senato Accademico tra il 2012 e il 2015, è stato direttore del Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'Area critica dal 2015 al 2019, e da allora presidente della Scuola interdipartimentale di Medicina.

La didattica

Il professor Zucchi è stato ininterrottamente titolare dell'insegnamento di Biochimica nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia e in altri corsi di studio dell'area medica (infermieristica, infermieristica pediatrica, ostetricia, scienze motorie), oltre che in numerose scuole di specializzazione dell'area sanitaria e in master dell'area medica.

