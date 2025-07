Sono ventiquattro gli avvisi di garanzia notificati dalla procura di Pesaro nell’indagine che coinvolge l’ex sindaco e candidato alle regionali per il centrosinistra Matteo Ricci, accusato di concorso in corruzione e di essere parte del sistema «criminoso» finito sotto la lente dei pm.

L’inchiesta ruota attorno alla gestione dei fondi pubblici e delle sponsorizzazioni private per eventi e iniziative culturali realizzati tra il 2020 e il 2024 nella città di Pesaro quando Ricci era primo cittadino. Secondo i magistrati, questi fondi sarebbero stati veicolati attraverso due associazioni prive di associati, personale e strutture, aggirando controlli e procedure, con lo scopo di favorire soggetti vicini all’amministrazione e accrescere la visibilità pubblica dell’ex sindaco.

La girandola di affidamenti

Dalle carte della procura emerge un quadro chiaro di quanto accaduto: «Si tratta di un disegno criminoso», con più condotte realizzate in concorso tra loro, tutte finalizzate a favorire le associazioni Opera Maestra e Stella Polare. Costituite nel 2019 da Stefano Esposto, le due associazioni sono descritte come «prive di associati diversi dai fondatori, di strutture logistiche e di dipendenti». Eppure, nonostante carenze che in altre organizzazioni sarebbero impossibilitanti, sono finite al centro di un flusso di denaro costante. Fondi arrivavano in particolare da sponsorizzazioni che sarebbero dovute transitare per le casse comunali, ma che venivano invece gestite direttamente dalle due associazioni.

Il ruolo operativo era affidato a Massimiliano Santini, formalmente dipendente comunale, ma di fatto al centro dell’intero meccanismo e collaboratore stretto dell’allora sindaco nell’attività di comunicazione. Pur privo di deleghe amministrative, viene definito nelle carte della procura «incaricato di pubblico servizio e nei fatti anche di pubblico ufficiale», capace di intervenire «direttamente nell’adozione delle determinazioni dirigenziali». Era lui a trattare con sponsor privati e soggetti culturali, a dare istruzioni a funzionari, a gestire i rapporti con le due associazioni.

A sua volta, Esposto avrebbe incassato fondi e girato denaro a Santini: i soldi incamerati dalle associazioni sarebbero stati usati per sé e per Santini, effettuando bonifici, fornendo carte di credito, carte prepagate, pagamenti di viaggi, acquisti di telefoni, mobili, spese familiari, soggiorni all’estero e altro ancora.

Ma l’intero sistema era noto anche al primo cittadino, secondo l’accusa: Matteo Ricci «ispirava costantemente le iniziative promosse da Santini, stabiliva tipo di eventi e tempistiche, conferiva ampio risalto sui media all’azione dell’addetto alla comunicazione, presentandolo come motore dell’amministrazione». Il movente, però, non sarebbe stato economico ma politico. A guidare l’azione dell’ex sindaco, infatti, non vi sarebbe stato un qualche profitto ma l’idea che la realizzazioni di «opere ed eventi di grande richiamo» avrebbero potuto «conferire una immagine di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e politica del sindaco».

Ma per gli altri la motivazione sarebbe stata prevalentemente economica. Solo a Santini sarebbero arrivati, nel tempo, oltre centomila euro per prestazioni che secondo la Procura non avrebbero avuto alcun fondamento reale. Tra queste, un pagamento da 45mila euro per l’utilizzo quinquennale del marchio “Palio dei Bracieri”. Un pagamento che secondo i magistrati è «privo di ogni concretezza e stipulato con il solo intento delle parti di giustificare ex post il pagamento delle somme di denaro». Altri 57mila, invece, «sostenute dall’associazione Opera Maestra in favore di Santini per finalità di carattere personale».

A rendere il sistema ancora più grave, secondo gli investigatori, è che l’intera macchina amministrativa sarebbe stata coinvolta. Le determine per affidare gli incarichi venivano predisposte e firmate da funzionari e dirigenti comunali che, scrivono i magistrati, operavano «nella piena consapevolezza della dinamica dell'accordo descritto e delle sue finalità». Dalle carte della procura, emerge persino l’alterazione diretta di documenti: a Esposto, una dirigente comunale consigliava via mail «togli solo l’anno, le somme le lasci», per far risultare come ammissibili spese non sostenute nel periodo previsto.

Lo scenario

L’indagine è ancora nella fase delle fasi preliminari, ma il quadro delineato dalla Procura — con 24 indagati e ipotesi di reato che vanno dalla corruzione al peculato, dalla turbativa d’asta alla falsità ideologica — ha già aperto uno squarcio sulle modalità con cui negli ultimi anni è stata gestita la promozione culturale nella città. I magistrati descrivono un sistema strutturato, basato su relazioni stabili, decisioni già prese prima degli atti formali, rendicontazioni irregolari e fondi erogati a soggetti privi dei requisiti minimi previsti dalla legge. Il 30 luglio si terranno gli interrogatori di garanzia che potrebbero permettere agli inquirenti di far maggiore chiarezza su quanto accaduto in città.

L’indagine arriva in un momento politicamente delicato. Ricci, eletto al Parlamento europeo, è anche il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Marche. In un video pubblicato sui suoi canali social si è detto «sorpreso», «amareggiato» ma «sereno ed estraneo ai fatti», e ha spiegato: «In 15 anni di amministrazione non mi sono mai occupato di affidamenti pubblici e lavori, mi sono sempre fidato ciecamente dei miei dirigenti e collaboratori». Ha poi aggiunto: «Trovo l’accusa curiosa, non avrei ottenuto nessuna utilità patrimoniale, ma una utilità in termini di consenso politico».

E se a Ricci è arrivata la solidarietà di Elly Schlein che lo invita ad andare avanti, più cauta appare la posizione del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, alleato del Pd nelle Marche. «Non sottovalutiamo le ipotesi accusatorie - ha dichiarato - Ci riserviamo di valutare approfonditamente le contestazioni». Nel frattempo, il caso scuote il fronte progressista a pochi mesi dalle elezioni regionali e impone una riflessione anche politica: su dove finiscono i confini tra comunicazione istituzionale, promozione culturale e uso del potere amministrativo per finalità di consenso.

