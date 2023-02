Secondo la corte di Milano Giuseppe Di Maggio ha diritto un compenso mensile minimo di circa 1.400 euro, tredicesima e quattordicesima. È la prima sentenza di secondo grado in assoluto, in Italia, che conferma i diritti da lavoro dipendente per un rider

Il rider Deliveroo Giuseppe Di Maggio ha vinto anche in appello: basta lavoro a cottimo, ha diritto a un rapporto di lavoro di tipo subordinato, con un compenso mensile minimo di circa 1.400 euro, tredicesima e quattordicesima. Al ciclofattorino, ha ribadito la Corte di appello per la prima volta in Italia, va applicata la disciplina della subordinazione.

Sposato e padre di due figli, chiedeva tutele da anni. Il verdetto è arrivato il 9 febbraio 2023 dalla Corte d'Appello del tribunale di Milano presieduta dal giudice del lavoro Silvia Marina Ravazzoni. Assistito dalla Uiltucs e dai legali dello studio Paganuzzi dal 2019, Di Maggio ha avuto un’altra conferma, ottenendo così la prima sentenza di secondo grado in assoluto, in Italia, che conferma i diritti da lavoro dipendente per un fattorino di Deliveroo.

Lavoro a tempo pieno

Nello specifico i giudici hanno deciso che va instaurata tra le parti, quindi il rider e la società britannica di consegna di cibo, un rapporto di collaborazione ex articolo 2 del Jobs Act con l'applicazione della disciplina di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno di 40 ore settimanali, con inquadramento nel sesto livello del Ccnl Commercio, che prevede un minimo di 1.407,90 euro, per 14 mensilità.

A Repubblica Tv nel 2019 Di Maggio aveva raccontato: «Faccio anche 70 chilometri al giorno, non guadagno malissimo, anche 100 euro in un giorno, ma non ho alcuna tutela in più rispetto a un anno fa. Eppure il nostro è un mestiere come l'impiegato o l'operaio». Non era solo una sua opinione.

Il sindacato

Gennaro Strazzullo, segretario nazionale Uiltucs e responsabile del settore Terziario Distribuzione Servizi, insieme a Mario Grasso, funzionario nazionale che segue il settore del lavoro tramite piattaforme digitali, hanno diramato una nota per dire che sono felicissimi: «L'esito positivo di questa sentenza - affermano - è la dimostrazione che ai rider del food delivery vanno riconosciuti i diritti e le tutele del lavoro subordinato».

Questo risultato «è frutto di quel viaggio che ci vede impegnati da anni per un giusto inquadramento dei rider e per dare dignità a migliaia di lavoratrici e lavoratori che per troppo tempo hanno vissuto tra sommerso e precariato». E adesso verrà utilizzato per i futuri accordi con Assodelivery e Confcommercio».

E ribadiscono che hanno fatto bene ad andare in tribunale. «Rivolgersi alla magistratura del lavoro resta comunque una scelta valida per ottenere diritti che altrimenti resterebbero inascoltati».

© Riproduzione riservata