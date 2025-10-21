Tre arresti per l’assalto al bus di Pistoia, sui social foto di Mussolini e il ricordo di Acca Larentia

Le forze dell’ordine hanno arrestato Alessandro Barberini, Kevin Pellacchia e Manuel Fortuna per l’omicidio di Raffaele Marianella, l’autista del bus colpito da una violenta sassaiola dopo la partita tra Rieti e Pistoia. I tre, già noti alle forze dell’ordine per disordini in occasioni di altre partite, sui social sfoggiano il loro legame con la destra identitaria tra foto di Mussolini, immagini della X mas e post commemorativi per Acca Larentia

true false

Tre persone sono state arrestate nella serata di ieri per l’omicidio di Raffaele Marianella, l’autista del bus dei tifosi pistoiesi colpito da una violenta sassaiola mentre rientrava dalla trasferta a Rieti. Agli arresti sono finiti Alessandro Barberini, 53 anni, Kevin Pellecchia, 20, e Manuel Fortuna, 31, tre membri della Curva Terminillo, il cuore del tifo caldo della Sebastiani Basket Rieti, accusati di aver organizzato e preso parte all’agguato. Un quarto ultras della Sebastiani è indagato p