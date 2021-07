Il governo, dopo una difficile riunione del consiglio dei ministri, ha trovato l'intesa sulla riforma della giustizia. E' quanto si apprende da fonti di maggioranza.

Sulle modifiche alla riforma della giustizia penale c'è stato un accordo unanime del Cdm. Lo ha confermato il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà parlando con i cronisti all'uscita da palazzo Chigi.

Il movimento 5 Stelle non era d’accordo su alcuni passaggi, in particolare sui alcuni reati di mafia che rischiavano di finire nell’elenco sui quali avrebbe pesato l’improcedibilità oltre un certo periodo di tempo

E invece anche su questo è stato trovato l’accordo: a quanto si apprende da fonti di governo, riporta l’agenzia di stampa LaPresse, per i reati di mafia - quindi anche il 416 bis e ter - è stato previsto un regime speciale con l'esclusione dall'improcedibilità mentre per i 416 bis 1, cioè i reati con aggravante mafiosa, nel regime transitorio sono previsti tempi più lunghi fino a sei anni.

E tuttavia c’è chi vede nella mediazione una sconfitta dei grillini, come Osvaldo Napoli, l’ex berlusconiano ora con Coraggio Italia di Giovanni Toti: «Posso ben capire l’ansia da prestazione di Giuseppe Conte, da quasi tre mesi leader solo “in pectore” del M5s, ma immaginare di bloccare il governo e rischiare il naufragio del Pnrr al solo scopo di apportare modifiche alla riforma Cartabia per tenere uniti i Cinquestelle è scandaloso. La riforma del ministro della Giustizia è un punto di equilibrio trovato con grande fatica. La disponibilità del governo a rimodulare alcuni aspetti tecnici in materia di improcedibilità non è masi venuta meno. Ma pensare di riaprire l’intera partita sulla riforma della giustizia come vorrebbero i Cinquestelle, e non solo, è soltanto una manifestazione di irresponsabilità politica. Trovato l’accordo, il M5s griderà alla vittoria, ma la verità è che la riforma Cartabia va avanti nel suo impianto. Per fortuna dell'Italia”.

Giuseppe Conte ha dichiarato di sentirsi fiducioso, il Movimenti voterà compatto in aula sulla riforma.

