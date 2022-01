Il suo uno degli album più venduti del 2021, adesso arriva al festival di Sanremo 2022: Rkomi ha 28 anni non ancora compiuti e dischi d'oro e di platino conquistati uno dopo l’altro in cinque anni. All’Ariston porterà il brano Insuperabile.

La storia

Partito dal mondo dell'hip hop, Rkomi ha attraversato più generi: «Non lascerò mai il rap, ma mi attrae il rock, il pop, sento dentro di me la melodia».

Il nuovo pezzo andrà ad aggiungersi alla nuova edizione di Taxi Driver, l'album dei record. Le prime nuove tracce uscite il 28 gennaio vedono collaborazioni con Dargen D'Amico (anche lui in gara); Elodie, e anche una reinterpretazione di un classico di Vasco Rossi, Fegato Fegato spappolato, una scelta confermata anche per la serata delle cover. Il cantante ha avuto l’endorsement dello stesso Vasco.

Insuperabile

L’amore per me è elettricità

Sto immergendomi nella corrente, le tue lentiggini

Uno ogni due sono come scalini che portano nell’Olimpo

In un mantello di nuvole bianche, cosa mi hai fatto

L’amore per me è quel lasso di tempo

Il messaggio sulle tue labbra

Era come un semaforo, Taxi Driver

Ci vorrebbe piuttosto un aereo

Non qualcuno che mi dica fermo, per andare nell’Olimpo

In un mantello di nuvole bianche

Cosa mi hai fatto

L’amore per me è quel lasso di tempo

In cui ci sentiamo da soli

Percepisco sangue freddo nelle mie vene

A cento ottantamila giri su una coupè

Due molotov in fiamme nella corrente

Ti stringo i fianchi, amore sei te

L’ultima curva, insuperabile

Insuperabile, insuperabile

Le sabbie sono diventate rosse

Abbiamo rovinato anche il cognome dei nostri

Siamo una sconfitta perfetta bambina

Il tempo che passa scoppia la clessidra

Paralizzanti sguardi su cui mi rifletto

Il respiro irregolare nello stesso letto

In cui ci sentiamo da soli

Percepisco sangue freddo nelle mie vene

A cento ottantamila giri su una coupè

Due molotov in fiamme nella corrente

Ti stringo i fianchi, amore sei te

L’ultima curva, insuperabile

Insuperabile, insuperabile

In bilico su un filo spinato, amo il pericolo

Ed io che mi ostino a starci sopra

Baci rubati, respiro gasolio

Sentimi il polso

Percepisco sangue freddo nelle mie vene

A cento ottantamila giri su una coupè

Due molotov in fiamme nella corrente

Ti stringo i fianchi, amore sei te

L’ultima curva, insuperabile

Insuperabile, insuperabile

Insuperabile, insuperabile

© Riproduzione riservata