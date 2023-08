Nella notte è divampato un vasto rogo a San Felo, sull’isola d’Elba. 700 persone sono state evacuate per precauzione ma la regione rassicura che le fiamme sono già in fase di contenimento.

A San Felo, sull’isola d’Elba, sono state evacuate per precauzione circa 700 persone da alcune abitazioni e da un campeggio dopo che un grosso incendio si è sviluppato nella notte nei boschi tra Rio Marina e Porto Azzurro. Degli sfollati 150 sono stati ospitati in strutture comunali, i restanti hanno trovato sistemazione in autonomia.

La regione ha però rassicurato che il rogo è in fase di contenimento e il rientro degli evacuati nei rispettivi alloggi è previsto per questa sera. Nel frattempo stanno operando sull’isola decine di squadre a terra, due elicotteri regionali e due Canadair. In totale sono bruciati finora 14 ettari.

