È allarme per un incendio nella città giudiziaria romana a piazzale Clodio. Poco fa è stata evacuata l’intera palazzina B del tribunale per un principio di incendio che è divampato in uno degli archivi. Le fiamme hanno avvolto una sedia che si trovava in una intercapedine. Nella palazzina si trovano anche le aule del tribunale monocratico. Avvocati, giudici, imputati e personale amministrativo, adesso raccolti nel cortile della città giudiziaria, attendono di poter rientrare.

