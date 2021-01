Un’intossicazione da monossido di carbonio ha causato la morte di almeno cinque dei dieci ospiti di una rsa di Lanuvio, comune alle porte di Roma. A riportare la notizia sono stati i vigili del fuoco giunti sul luogo dopo che un addetto ha dato l’allarme trovando i corpi degli ospiti della struttura privi di vita. Gli altri cinque anziani sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Sull’accaduto stanno indagando anche i carabinieri di Lanuvio e della compagnia di Velletri e la procura di Velletri ha aperto un fascicolo.

La struttura di Lanuvio, Villa Diamanti «non è un Covid Center né una struttura di carattere sanitario, ma si tratta di una casa di riposo per anziani su cui erano in corso le indagini epidemiologiche da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 6 per un caso di positività riscontrato il 13 gennaio su un operatore socio-assistenziale della struttura». E' quanto precisa l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

All’esito delle prime verifiche, cinque degli ospiti sarebbero già deceduti, per cause al momento non ancora accertate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Sull'episodio indagano i Carabinieri della Stazione di Lanuvio e della Compagnia di Velletri

