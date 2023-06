Nell’edificio andato a fuoco erano in corso dei lavori di ristrutturazione, le fiamme sarebbero partite da un’auto che era parcheggiata sotto l’edificio e hanno innescato l’esplosione di alcune bombole di acetilene presenti nel cantiere

Una persona è stata trovata deceduta dai vigili del fuoco nelle scale del palazzo di sette piani che ha preso fuoco in via D’Onofrio a Roma, in zona Colle Aniene. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe stato ucciso dal fumo che si è sprigionato dall'incendio.

Al momento sono invece 17 i feriti, tra intossicati e ustionati. Sette, secondo fonti della questura di Roma, sono le persone rimaste ustionate e, di queste, tre sono state ricoverate in gravi condizioni all'ospedale Sant'Eugenio.

Sul posto si è recato anche il pm di turno esterno della procura di Roma per indagare sull’accaduto. Nell’edificio andato a fuoco erano in corso dei lavori di ristrutturazione, le fiamme sarebbero partite da un’auto che era parcheggiata sotto l’edificio e hanno innescato l’esplosione di alcune bombole di acetilene presenti nel cantiere.

«Abbiamo aperto l’unità di crisi», ha fatto sapere il presidente del IV Municipio di Roma, Massimiliano Umberti.

