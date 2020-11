La storica sede degli irriducibili della Lazio in via Amulio 47, nella zona del Tuscolano a Roma è stata sgomberata dagli agenti della Digos. I locali sono di proprietà dell'Inail che ha fatto partire la richiesta di sgombero. Il sequestro della sede dei tifosi biancocelesti era stato al centro delle polemiche a causa di una mozione pro sgombero presentata dal Pd del VII municipio, che la maggioranza pentastellata aveva deciso di non votare, nonostante la sindaca, Virgina Raggi, membro dei cinque stelle, si fosse espressa in favore dello sgombero.

Raggi ha così commentato l’accaduto: «Roma ringrazia forze ordine per sequestro sede degli ex Irriducibili in via Amulio. Da tempo chiesto sgombero e ora locali sono stati liberati! A Roma non c’è spazio per violenze e prepotenze. Avanti #ATestaAlta per ripristinare legalità». Positivo anche il giudizio Riccardo Corbucci, coordinatore del Partito democratico di Roma, che ha definito lo sgombero: «Una vittoria della legalità».

La sede era tornata sotto i riflettori mediatici dopo che, dalle indagini della Digos in merito agli scontri avvenuti in piazza del Popolo contro le restrizioni anti-Covid del governo, era risultato che alcuni dei manifestanti, tra cui esponenti dell'estrema destra, erano stati visti darsi appuntamento nei pressi della storica sede degli ultras prima di animare la piazza romana.

