I carabinieri di Macerata hanno arrestato Arianna Orazi ed Enea Simonetti, la figlia e il nipote di Rosina Carletti, uccisa la seda della vigilia di Natale, nella villetta di Montecassiano, in provincia di Macerata. Secondo gli inquirenti, alla base dell’omicidio della donna ci sarebbero dei «rapporti fortemente deteriorati» tra lei e i suoi parenti. Nell’assassinio sarebbe coinvolto anche il marito Enrico Orazi, per il quale non non è stata però disposta nessuna misura cautelare vista l’età.

La prima pista

In un primo momento la famiglia aveva accusato dell’omicidio un rapinatore mascherato che si sarebbe introdotto nella casa legando Arianna e chiudendo in bagno il marito per poi aggredire e uccidere la 78enne. La versione non aveva però convinto gli investigatori che hanno continuato a lavorare sul caso.

