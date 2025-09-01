Tre anni fa in Nuova Zelanda le azzurre avevano raggiunto i quarti di finale, miglior risultato della loro storia. La sconfitta decisiva contro il Sudafrica, indietro nella classifica mondiale, non può non sorprendere. Colloquio con Silvia Turani, pilone che da tre anni gioca in Inghilterra e racconta il divario con il nostro sistema: tra luoghi comuni, atlete costrette alla doppia carriera, la Federazione che dà un compenso a chi è nel giro della Nazionale e poche donne che si dedicano a questo sport: «Lavoreremo per tornare più forti»

Un contraccolpo doloroso: l’Italia femminile ha perso le prime due partite ed è fuori dal Mondiale di rugby in Inghilterra. Se una sconfitta contro la Francia al debutto era possibile, quasi prevedibile, quella di domenica a York contro il Sudafrica - dodicesimo nella classifica mondiale, mentre le azzurre sono seste - non può non sorprendere.

All’ultimo Mondiale, tre anni fa in Nuova Zelanda, l’Italia aveva ottenuto il miglior risultato della sua storia, raggiungendo i quarti di finale. Questo è un rinculo pesante al termine di un biennio complicato e di un cambio in panchina, da Giovanni Raineri a Fabio Roselli.

Pregiudizi duri a morire

La federazione ha investito molto sull’altra metà del rugby, ma tanto impegno si scontra con la storia di questo sport nel nostro paese, con una certa tradizione, con difficoltà logistiche quasi insormontabili, e con una mentalità dura a morire: l’idea che il rugby sia uno sport di forza, e dunque nella testa degli italiani rimanga roba da uomini, anzi da maschi.

Qualche anno fa l’allora presidente del Coni Giovanni Malagò fece arrabbiare le azzurre confessando che gli sarebbe piaciuto avere un figlio maschio, «sarei stato felice se avesse giocato a rugby». Con queste premesse il reclutamento non è affatto semplice. Troppo spesso le donne che provano a praticare il rugby subiscono discriminazioni e questo le porta frequentemente ad abbandonare. La fascia d'età tra i 15 e i 24 anni è quella in cui la disparità tra maschi e femmine si allarga maggiormente: a quell’età solo il 29 per cento dei ragazzi non fa sport, invece le ragazze che non si dedicano abitualmente a un’attività sportiva sono praticamente una su due (il 47 per cento).

Parlare con Silvia Turani, 30 anni, bergamasca, pilone della Nazionale, basta a seppellire un bel po’ di luoghi comuni. Turani ha una storia esemplare e al tempo stesso insolita: ha scoperto il rugby tardi, a 21 anni, mentre faceva l’Erasmus a Cordoba, in Andalusia, e quando è tornata a Parma, dove studiava, è andata subito a Colorno a provare. «Arrivai al campo coi leggings e le scarpe da ginnastica. Le altre mi guardarono e pensarono: un’altra che viene due giorni poi sparisce». Silvia no: poco tempo dopo era in Serie A, e dopo pochi mesi in Nazionale. «Mi ha stravolto la vita. Ero al terzo anno di università, dopo la laurea volevo andare a lavorare a New York. E invece è cambiato tutto».

Colpo di fulmine. «Ho una fisicità abbastanza importante, sono più grossa della maggior parte delle persone che frequentavo all’università o delle mie amiche. Era qualcosa che mi creava disagio. Lì invece non vedevano l'ora che arrivasse una come me da poter far giocare pilone».

sopperire alle mancanze

Turani ha giocato in Francia, da tre anni è in Inghilterra, ora con le Harlequins: scelte che le hanno consentito di diventare professionista in uno sport che in Italia non esce dal dilettantismo. «Dire che in Inghilterra il rugby è uno sport nazionale non è un modo di dire: nelle scuole i ragazzi nelle ore di educazione fisica giocano a rugby, c'è un sistema universitario con squadre forti, ci giocano tante persone, piace, appassiona. Vai nei pub e la gente sta guardando il rugby o parlando di rugby. Da noi questo non esiste, c’è poco da fare: non puoi costruire una storia che non c'è, è inutile sognare quello che non abbiamo. Se poi l'obiettivo è sviluppare il rugby femminile a livello di movimento di qualità, probabilmente andrebbe ripensato il campionato interno: in questo momento tante di noi stanno andando a giocare all'estero perché in Italia non riusciamo ad avere il minimo sindacale, qui non puoi crescere, non puoi migliorare».

La Federazione italiana rugby (FIR) prova a sopperire in tutte le maniere: è l'unica federazione sportiva in Italia ad aver messo sotto contratto le atlete di interesse nazionale, per consentire loro una maggiore stabilità economica negli anni in cui la priorità deve necessariamente essere la carriera sportiva. È un programma nato in avvicinamento al Mondiale 2022: al momento sono 25 le rugbiste che ricevono un compenso economico dalle federazione.

In più, da quest’anno la FIR, in collaborazione con vari partner e sponsor, ha inaugurato il Player development program, un programma che educa e affianca atleti e atlete nella doppia carriera, cercando di aiutarli a conciliare impegno sportivo e crescita professionale: li supporta nello studio, nelle esperienze professionali e nello sviluppo delle competenze lavorative, li educa alla gestione della salute mentale e fornisce un orientamento nelle fasi di cambiamento.

il professionismo non è tutto

Nonostante tutto però in ambito femminile parliamo di numeri residuali: le tesserate in Italia non arrivano a 6.000, contro le quasi 50.000 dell’Inghilterra. Nel mondo sono 2,7 milioni le donne che giocano abitualmente a rugby, con un incremento del 25 per cento dal 2017. Rimaniamo all’esempio virtuoso di Turani. Dopo la laurea in Scienze gastronomiche, ha continuato l’università con una borsa di ricerca in Trade & Consumer Marketing: primo anno a Parma, secondo a Grenoble, dove ha giocato il campionato 2020/2021, «un’esperienza un po’ falsata dalla pandemia».

In Inghilterra è arrivato l’impatto con una realtà di professionismo, o semiprofessionismo. «Dal punto di vista legale e dello stile di vita siamo professioniste: firmiamo un contratto con i club, cosa che in Italia non avviene, e spesso neanche in Francia. Hai garanzie se ti fai male, se rimani incinta. Ma comunque non sei un uomo: i miei colleghi maschi hanno un appartamento, io devo condividerlo con altre ragazze. I campi e le infrastrutture del club la mattina sono per la squadra maschile, noi continuiamo ad allenarci nel pomeriggio, anche per aspettare le ragazze che parallelamente al rugby hanno un lavoro, e insomma non si torna a casa mai prima delle 21. Io vivo con due compagne gallesi, i nostri compensi non bastano a poterci permettere una casa da sole a Londra: quindi si parla sempre di rugby, a ciclo continuo».

Turani rimarrà a Londra anche il prossimo anno, ma qualcosa cambierà. «Mi piace vivere qui perché mi permette di giocare a rugby al livello probabilmente migliore a cui posso ambire in questo momento. E mi piace lo stile di vita che mi garantisce. Però non mi piace il clima: d’inverno piove praticamente sempre, e d’estate il cielo è bianco. E poi non mi piace il cibo, anche se l’avevo messo in conto. In più, vivere di rugby 24 ore su 24 comincia a pesarmi. Avevo provato a iscrivermi a Psicologia, ma è impossibile studiare con tutte le ore che passo al campo. Ma qualcosa mi inventerò, vorrei fare qualcosa al di fuori dello sport».

Questo era il suo secondo Mondiale, e certamente Silvia sperava di sfoggiare un risultato diverso nella sua seconda casa. «È lo sport, è duro ma dobbiamo accettarlo. Abbiamo ancora una partita (domenica prossima contro il Brasile, ndr) da preparare al meglio per onorare il Mondiale e per divertirci in una competizione così importante. Fa male essere uscite così, ma lavoreremo per capire cosa non ha funzionato». E tornare, più forti che mai.

