Non è ancora chiaro lo stato di salute dello scrittore di origine indiane, naturalizzato britannico. Negli anni ha già subìto una serie di minacce di morte dopo la pubblicazione di una sua nota opera

Lo scrittore Salman Rushdie è stato aggredito sul palco nello stato di New York. Il vincitore del Booker Prize stava parlando a un evento della Chautauqua Institution, quando alcuni testimoni, come riporta la Bbc, hanno raccontato di aver visto un aggressore colpire Rushdie sul palco.

Il comunicato della polizia sull’accaduto

«Il 12 agosto 2022, intorno alle 11 del mattino, un uomo sospetto è salito sul palco e ha attaccato Rushdie e un intervistatore. Rushdie ha riportato un’apparente ferita da taglio al collo ed è stato trasportato in elicottero in un ospedale della zona. Le sue condizioni non sono ancora note. L'intervistatore ha riportato una lieve ferita alla testa».

Author Salman Rushdie is tended to after he was attacked during a lecture, Friday, Aug. 12, 2022, at the Chautauqua Institution in Chautauqua, N.Y., about 75 miles (120 km) south of Buffalo. (AP Photo/Joshua Goodman)

Le minacce di morte

Rushdie, è uno scrittore, saggista e attore indiano naturalizzato britannico, autore di opere di narrativa in gran parte ambientate nel subcontinente indiano, e ha già subìto negli anni minacce di morte dopo aver scritto I versetti satanici.

Il suo libro è stato pubblicato nel 1988 e soprattutto in Iran è stato oggetto di censura. L’allora Ayatollah Khomeini aveva addirittura emanato una fatwa, ovvero un editto, che chiedeva la morte di Rushdie. Il suo romanzo è considerato blasfemo da molti musulmani nonostante Rushdie ha sempre respinto le accuse.

Tuttavia, le minacce lo hanno costretto a vivere nascosto per circa nove anni della sua vita.

(notizia in aggiornamento)

