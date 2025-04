A febbraio Alfieri, il chirurgo che aveva in cura il papa al Gemelli, ha detto in conferenza stampa che il pontefice non era diabetico. Dalle informazioni rilasciate dal Vaticano sulle cause della morte si apprende il contrario. Un caso che evidenzia lo sbandamento della comunicazione che preoccupa i cardinali

Durante l’ultimo lungo ricovero del papa al policlinico Gemelli per la polmonite bilaterale polimicrobica, risultata alla fine fatale, si sono tenute due conferenze stampa. Nella prima del 28 febbraio scorso, il professor Sergio Alfieri – chirurgo di papa Francesco e capo del team medico che da due settimane assisteva il pontefice – ha risposto in modo disinvolto e colloquiale anche a una domanda esplicita su un eventuale diabete dell’illustre paziente.

«Per quanto riguarda il diabete, non è che il papa è diabetico. Quando si ha un’infezione così grave ci sono tanti elementi che si squilibrano che non è solo la glicemia per cui è stato consultato il diabetologo, insieme al dottor Carbone, per aiutarci, come avviene per tutti i pazienti, a correggere la glicemia nella fase dell’infezione. Ma il papa non è diabetico». In questo modo la smentita era apparsa a tutti sicura.

La sorpresa arriva il 21 aprile, stavolta in un testo ufficiale, firmato dal responsabile della sanità vaticana. Nella «denuncia di morte di sua santità Francesco» il professor Andrea Arcangeli attesta infatti che, oltre alle cause immediate del decesso, il pontefice era affetto – il pregresso clinico – di insufficienza respiratoria acuta, bronchiectasie multiple, ipertensione arteriosa e diabete tipo II.

L’incongruenza

Insomma, per Alfieri non c’era il diabete, secondo Arcangeli sì. Allora, qual è la verità? Senza dubbio quella firmata da Arcangeli perché nel pregresso sanitario del papa il medico vaticano stava citando la scheda clinica in possesso del Fondo assistenza sanitaria (Fas) dello stato vaticano sin dal 2013, pochi giorni dopo la elezione di Jorge Mario Bergoglio.

Ora si sa con certezza che papa Francesco era affetto dal cosiddetto diabete adulto, o di tipo II, malattia metabolica cronica caratterizzata da iperglicemia. Oltre ad assumere insulina in modo regolare da molti anni, il papa – proprio a causa di questa malattia delicatissima – era fragile e correva rischi severi collegati al valore insulinico. Probabilmente la sua vistosa obesità era conseguenza del problema insulinico, per il pontefice difficilissimo da controllare poiché era nota la sua debolezza per i dolci: gelati, ciambelloni, biscotti, il dulce de leche e i famosi alfajores argentini, ricchissimi di zuccheri.

Un problema di comunicazione

Questa vicenda relativamente marginale è però molto rilevante poiché illustra un’improvvisazione nella comunicazione vaticana, relativa in particolare alla cosiddetta sala stampa di Santa Marta, spesso affidata a persone e meccanismi senza alcun controllo istituzionale. In altre parole, si trattava di un apparato comunicativo gestito in prima persona dal pontefice e che non lavorava all’interno delle strutture preposte. Al suo interno si decideva tutto: interviste, aneddoti, chiacchiericcio, interpretazioni, accuse e critiche.

Fra non pochi cardinali elettori il tema delle comunicazioni all’interno della chiesa è ritenuto di fondamentale importanza anche perché preoccupa lo sbandamento, in crescita da diversi anni, e l’allarme serpeggia anche tra i nunzi, che sono gli ambasciatori del papa. Da tempo sorprendono l’opacità e addirittura la mancanza di verità che è alla base di norme giuridiche inaffidabili.

Sarà quest’aspetto uno dei temi delle congregazioni precedenti il conclave quando, poco a poco, i cardinali faranno l’elenco delle vistose insufficienze evidenziate dalla Santa sede nei 12 anni del pontificato bergogliano.

L’incidente sul diabete pone molte domande, non solo sulla salute di Francesco, ma sulle diagnosi e sulle cure di questi anni, almeno da quando aveva lasciato le terapie di un agopunturista argentino-cinese per affidarsi prima a due medici e poi, negli ultimi anni, a un infermiere personale di sua fiducia.

Francesco è stato eletto quando era già diabetico, ma di questo si è avuta notizia solo dopo la morte. Lo stesso paradigma si può applicare a tanti altri eventi del pontificato in cui è apparso un rapporto disinvolto con la verità, non ultimo il caso dell’ex gesuita Marko Rupnik.

