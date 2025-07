All’evento a cui ha partecipato il ministro, anche l’Israel Defense and Security Forum, organizzazione di ex soldati Idf. Da due anni porta avanti la propaganda militare e dell’estrema destra israeliana. E in Europa si affida ai lobbisti italiani

Mentre a Gaza continua la mattanza dei civili per mano dell’esercito israeliano e i bambini muoiono di fame (ieri è deceduto un neonato di 40 giorni), martedì 22 luglio è stato conferito a Matteo Salvini il premio Italia-Israele. Il suo merito, ha detto alla Camera l’ambasciatore di Tel Aviv a Roma, Jonathan Peled, è aver assunto «delle posizioni coraggiose e spesso di rottura». Le opposizioni hanno attaccato il ministro parlando di «complicità» nel massacro di civili.

Durante l’evento i relatori hanno discusso del pericolo di islamizzazione dell’Europa, di come i media e le proteste degli studenti stiano diffondendo la propaganda terroristica di Hamas e hanno tacciato di antisemitismo chi guarda con occhio critico alla campagna militare israeliana.

Il premio Italia-Israele è stato assegnato a Salvini da una rete di organizzazioni: l’Istituto Milton Friedman, l’Unione delle associazioni Italia-Israele, il Maccabi world union e la Israel Defense and Security Forum (Idsf). Proprio quest’ultima organizzazione, da un paio d’anni ha iniziato a portare avanti un’intensa attività di lobbying, che gli ha permesso di raggiungere risultati importanti per Tel Aviv. Composta da 35mila ex militari, vicina all’ideologia dell’estrema destra israeliana, Idsf si presenta al pubblico con il volto dell’ex generale di brigata dell’esercito israeliano Amir Avivi, presidente dell’organizzazione.

Avivi è intervenuto anche ieri, con un videomessaggio a margine della premiazione di Salvini, per rimarcare che a Gaza «la guerra non è ancora conclusa». Secondo Avivi «siamo sulla strada verso una vittoria decisiva», ma è «essenziale rimanere uniti nella determinazione nella volontà di vincere». E la vittoria arriva solo con la guerra.

Lobbying aggressivo

Sul suo sito l’Idsf inneggia alla colonizzazione della Cisgiordania. Poco tempo fa aveva presentato anche un piano per gli aiuti umanitari a Gaza, non tanto diverso da quello attivato oggi dal governo israeliano. Avivi è in continuo dialogo con il governo di Netanyahu. Dal 7 ottobre ha incontrato diversi esponenti tra cui il ministro della Difesa, Israel Katz, e lo stesso premier. È ospite di giornali e programmi tra cui quello del sovranista Steve Bannon, di lui ci sono foto a Mar-a-Lago e con il vicepresidente Usa J. D. Vance.

Il salto di qualità, però, lo ha fatto quando ha deciso di mettere a disposizione le sue conoscenze per fare lobbying in Ue. Dal novembre 2023 si contano almeno 18 incontri della Idsf con europarlamentari. Noto quello con la vicepresidente del parlamento europeo Pina Picierno. Come evidenziato da un’inchiesta di Follow The Money, altri incontri non sono stati registrati e per un anno i membri dell’Idsf sarebbero entrati all’Eurocamera senza i corretti accrediti.

Un europarlamentare italiano – che preferisce rimanere anonimo – ha riferito di aver ricevuto una mail dall’Idsf per partecipare a un incontro online. Lo stesso invito è stato girato a decine di eurodeputati, una modalità di meeting inusuale a cui non ha partecipato. «Sembrava una riunione di commissione», dice a Domani. Agli incontri ombra si sommano gli eventi annunciati, come quello del 20 novembre 2024 co-sponsorizzato dal Partito popolare europeo. Al centro, non soltanto l’Iran ma anche i fondi europei alle ong palestinesi, fondi che secondo l’Idsf «vengono impiegati per minacciare la sicurezza d’Israele e i valori europei».

Non è la prima volta che Avivi si visita la Camera. Nel giugno del 2024 era insieme all’allora deputata di Azione (ora Italia Viva), Isabella De Monte, e al meloniano Emanuele Pozzolo. A fornire prova dell’intensa attività di lobbying da parte dell’Idsf in Italia c’è anche un articolo pubblicato nel settembre 2024 su Jewish News Syndicate (Jns). Titolo: «La risoluzione italiana pro-Israele mostra la forza della diplomazia silenziosa». Nell’articolo si elogia il lavoro di Avivi per l’approvazione da parte del parlamento italiano, nel luglio 2024, di una mozione.

Elie Pieprz, direttore delle relazioni internazionali dell'Idsf, ha dichiarato a Jns che «convincere un influente paese europeo a codificare gli obiettivi di guerra di Israele in una risoluzione era il tipo di sostegno di cui lo sforzo bellico israeliano aveva bisogno».

Tra il 2023 e il 2024 l’Idsf avrebbe avuto otto incontri con funzionari in Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Italia, Repubblica Ceca e Polonia per “proporre approcci alternativi” riguardo a ciò che Avivi definisce un obbligo: la «deradicalizzazione della società di Gaza». Una deradicalizzazione che passa attraverso l’uso militare.

La B&K

Per far pressione sul parlamento Ue, l’Isdf ha scelto di appoggiarsi anche a una agenzia di lobbying italiana, la B&K Agency. È stata fondata due anni fa da una coppia di under 40: l’ucraina Juliia Kril (azionista di maggioranza) e l’italiano Luca Bertoletti.

B&K Agency è iscritta al registro europeo per la trasparenza e prevede di fatturare quest'anno tra 100 e 300mila euro. Finora ha aiutato il think tank legato all'esercito israeliano a organizzare quattro incontri a Bruxelles, tra cui quello dell’11 novembre del 2023 con l’eurodeputato italiano Fabio Massimo Castaldo, allora M5S, oggi in Azione.

Bertoletti dichiara sul sito della sua società di aver lavorato per un partito politico italiano, non dice quale.

Alle nostre domande i titolari della società non hanno risposto. Abbiamo chiesto anche di un altro possibile collegamento con un partito politico italiano, Fratelli d’Italia. Il partito della premier è infatti uno dei membri di punta di Ecr al parlamento europeo. Nel 2023 l'italiana B&K Agency ha donato 18mila euro al gruppo Ue.

Da chi sono arrivati quei soldi? Il bilancio del 2023 della società di Kril e Bertoletti, l'unico depositato finora, dice che quell'anno la società ha incassato in tutto 18.500 euro. Insomma, la cifra entrata sembra essere stata prontamente girata all'Ecr, con una piccola trattenuta per i due lobbisti preferiti dall’Isdf. Chi ha donato a B&K Agency il denaro finito ad Ecr?

