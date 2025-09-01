Con l’elezione del magnate che strizza l’occhio a Putin, la Lega si sente rilegittimata a guardare a Mosca- Savoini, l’uomo del Metropol, è tornato con un suo talk. E in Russia arriva l’ambasciatore vicino al partito
Il richiamo della steppa: così la Lega di Salvini si riavvicina a Putin
01 settembre 2025 • 07:00
