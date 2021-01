Colpi di pistola ieri sera dopo le 20, alla periferia di San Severo, in provincia di Foggia: due uomini sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. L’agguato si è verificato nella zona delle palazzine popolari. I feriti sono due trentenni, entrambi di San Severo. Uno dei due nella notte è stato trasferito presso l'ospedale di San Giovanni Rotondo, Casa sollievo della sofferenza, a causa della gravità delle ferite riportate. L’uomo era già sfuggito a un agguato nel 2012. I carabinieri hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per individuare gli autori.

