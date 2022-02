Il fenomeno Sangiovanni è nato ad Amici 20: la sua Lady è diventata una hit già nel corso del programma, così come le altre canzoni presentate nel corso dello show condotto da Maria De Filippi. Adesso arriva al festival di Sanremo con Farfalle.

La storia

Giovanni Pietro Damian, in arte Sangiovanni, è un cantautore e rapper nato il 9 gennaio 2003 a Vicenza.

Ad Amici 20 arriva secondo in finale, dopo la ballerina Giulia Stabile con cui durante il programma ha avviato una relazione. Vince tra i cantanti macinando dischi di platino, a maggio 2021 pubblica per Sugar il suo Ep di esordio che contiene anche il successo estivo Malibu, anche questo 6 volte disco di platino e seguita durante l’estate da una versione remix.

Farfalle

Hai una casa un po’ piccola

Sembra fatta per te

È diventata la nostra

Da quando hai appiccicato

Tutti i momenti

Che hai passato con me

Sopra il frigorifero

C’è la mia faccia

E mi fa ridere

Che sono da tutte le parti

Girando gli angoli di questo mondo

Non posso trovarmi in un luogo migliore

Se non tra le tue braccia

In mezzo a tutte le luci

Noi siamo gli unici

Con le tapparelle chiuse

E non l’ho detto a nessuno

Che ho perso la testa

E sono pazzo di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria

Hai un elastico

Tra i capelli

Per tenerci legati

Non ho nulla

A parte te

Che mi faccia respirare

Sei una botta di ossigeno

In mezzo all’industria

La vita è un po’ tossica

Strappi un sorriso

Quando mi guardi con quegli occhi lucidi

Non sento i limiti nel mio futuro

E non l’ho detto a nessuno

Che ho perso la testa

E sono pazzo di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni

Me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria

Volano farfalle sulle lampadine

Attratte come fosse la luce del sole

Come me che tra miliardi di persone

Vengo verso di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni

Me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria

Sei una boccata d’aria

