L

Altro che fondi record, quei tagli invisibili del governo Meloni che affossano la sanità pubblica

Nino Cartabellottamedico
04 novembre 2025 • 06:00

Al di là dei numeri sbandierati, la manovra dell’esecutivo non segna alcuna inversione di rotta per il Ssn. Non c’è un rilancio progressivo del Fondo sanitario nazionale (Fsn)

«Mai nessun governo ha messo così tanti soldi sulla sanità». Uno slogan che riecheggia più volte nelle aule parlamentari e nel dibattito pubblico, un leitmotiv di esponenti dell’esecutivo e, soprattutto, della presidente Meloni. Eppure, a fronte dei trionfali proclami, la sanità pubblica arretra. I sondaggi confermano che la salute è una delle principali preoccupazioni degli italiani e le testimonianze di pazienti e professionisti sanitari raccontano di un Servizio sanitario nazionale (Ssn) semp

Per continuare a leggere questo articolo

Nino Cartabellottamedico

Specializzato in Gastroenterologia e in Medicina Interna, nel 1996 ha fondato il Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze (GIMBE), con l’obiettivo di diffondere in Italia l’evidence—based medicine. Dopo 15 anni di attività nazionali e internazionali, nel 2010 ha promosso la costituzione della Fondazione GIMBE, di cui è presidente.