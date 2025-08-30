Sanità e lavoro. Sono i temi al calor bianco nell’agenda degli italiani. In vetta all’agenda si colloca l’apprensione per lo stato di salute del nostro sistema sanitario (37 per cento, con una crescita di 3 punti nel corso dell’ultimo anno). Un livello di criticità che scavalca anche il fardello cronico del lavoro (32 per cento).

L’Italia, tuttavia, resta il primo paese europeo per tasso di ansia di fronte al tema occupazionale, tallonata dalla Spagna (28), dalla Svezia (23, in crescita di otto punti nell’ultimo anno) e dal Belgio (20, con un più 4). In Gran Bretagna (15), Francia (12) e Germania (10) il tema lavoro è fonte di minore tensione.

Le priorità

Anche sul fronte sanitario il nostro paese si colloca nella parte alta della classifica, scavalcato solo dall’Ungheria (66 per cento), dalla Polonia (40) e dall’Irlanda (39). Al di sotto dei livelli nostrani troviamo gli inglesi (35), gli olandesi (30), gli spagnoli (29), gli svedesi e i francesi (23), i belgi (22) e, infine, i tedeschi (19).

Terzo grande tema dell’agenda setting nostrana è quello della crescita delle disuguaglianze sociali (28 per cento, con una crescita di 2 punti nel corso dell’ultimo anno). Anche in questo caso il nostro paese si dispone nella parte alta della classifica europea, superato da Ungheria (40), Irlanda (30, con un salto di 6 punti in più nell’ultimo anno), Germania (30) e Belgio (29). Francia (25), Svezia (22) e Gran Bretagna (20) si collocano tutti al di sotto dei livelli italiani.

Sono i dati rilevati a luglio 2025 da Ipsos Global Advisor, nell’indagine mensile che monitora 30 paesi nel mondo. Al quarto posto, con una crescita di 4 punti nell’ultimo anno, si colloca il tema delle tasse (28 per cento), mentre scende al quinto posto l’ansia per l’inflazione (27 per cento).

Un dato, quest’ultimo, che pone il nostro paese nella parte centrale della classifica europea, superato da Ungheria (45 per cento, che ha vissuto un’impennata di 9 punti nell’ultimo anno), Irlanda (34, con una crescita di 5 punti del tema), Gran Bretagna (31) e Francia (29, in calo di 7 punti nell’ultimo anno). Allo stesso livello dell’Italia sono Germania e Spagna (27).

Sicurezza e guerre

Stabile è la paura per la criminalità e il bisogno di sicurezza (26 per cento). In questo ambito svettano la Svezia (60 per cento, con più 7 punti nell’ultimo anno), la Francia (40, con uno scatto di 10 punti in avanti nel corso degli ultimi 12 mesi), la Germania (31 per cento) e il Belgio (30 per cento, con più 7 punti in un anno). Simile al nostro paese è il quadro in Gran Bretagna (25 per cento), mentre più calmierata è la situazione in Olanda (22) e in Spagna (18, con un rallentamento di 4 punti nell’ultimo anno).

L’agenda degli italiani ha subito un’impennata vera e propria solo sul tema della guerra, che è passato dal 13 per cento di metà 2024 al 19 di oggi, con una crescita di 6 punti percentuali. Permane nella parte alta delle preoccupazioni l’ansia per i mutamenti climatici (22 per cento) e torna a crescere (più 4 punti) l’apprensione verso i flussi migratori.

Ridotto è, invece, il tasso di apprensione per le forme di corruzione (11 per cento). Un dato simile agli altri principali paesi europei come Francia (10), Svezia (9), Germania e Gran Bretagna (8), Olanda (5). Il tema è al calor bianco, invece, per la Spagna che ha registrato un salto di 15 punti in un anno, arrivando al 41 per cento, superata solo dall’Ungheria (45 per cento) e inseguita dalla Polonia (21).

Il bilancio

I dati dipingono il ritratto di un’Italia fragile e ansiosa, in cui l’insicurezza economica e quella sanitaria sono diventate strutturali. La preoccupazione per il lavoro rimane la più alta d’Europa, rivelando una profonda inquietudine esistenziale che va oltre il dato occupazionale e tocca la qualità e la stabilità della vita.

Questo stato di perenne allerta, unito alla paura delle disuguaglianze sociali in crescita, erode il capitale sociale e la fiducia nel futuro. La società italiana appare così divisa tra la paura del declino e la rabbia per l’ingiustizia, mostrando un malessere sordo e diffuso che condiziona le scelte e le aspirazioni individuali e collettive.

