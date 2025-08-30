In vetta all’agenda si colloca l’apprensione per lo stato di salute del nostro sistema sanitario. Cresce comunque il tema occupazionale, l’aumento delle disuguaglianze sociali e la preoccupazione per i conflitti in corso
Sanità, lavoro, tasse e guerra: quali temi preoccupano gli italiani dopo le vacanze
30 agosto 2025 • 17:11
In vetta all’agenda si colloca l’apprensione per lo stato di salute del nostro sistema sanitario. Cresce comunque il tema occupazionale, l’aumento delle disuguaglianze sociali e la preoccupazione per i conflitti in corso