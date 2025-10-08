Ssn in bilico e sanità diventata merce. C’era una volta il diritto alla salute

I principi fondanti del Servizio sanitario nazionale sono stati traditi, la quotidianità di milioni di persone è segnata da intollerabili disagi. L’ottavo rapporto Gimbe sul Ssn sarà presentato mercoledì 8 presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio
La tutela della salute è il più importante tra i diritti, non solo perché è l’unico che i Padri costituenti hanno definito «fondamentale», ma soprattutto perché il nostro stato di salute e di benessere condiziona l’esercizio di tutti gli altri diritti sociali e civili e la possibilità di godere delle libertà che la vita ci offre. È però anche il diritto più fragile perché nessuno può esercitarlo in autonomia, ma dipende dalla qualità ed efficienza del Servizio sanitario nazionale (Ssn), istituit