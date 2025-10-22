Sanità per soli ricchi: in Lombardia arriva la “super intramoenia”

La giunta Fontana dà il colpo di grazia agli ospedali del servizio sanitario. Corsie preferenziali per chi ha una polizza, che così salterà le lunghe attese
In Lombardia c’è una delibera, la XII/4986 del 15 settembre, che segna un punto di svolta. Con quel testo la giunta lombarda ha autorizzato gli ospedali pubblici a stipulare convenzioni con assicurazioni e fondi sanitari integrativi. Chi ha una polizza potrà quindi prenotare visite, esami e ricoveri nel pubblico, con tariffe concordate e tempi ridotti. È la cosiddetta “super intramoenia”: un’estensione dell’attività libero-professionale (Alpi) che permette di utilizzare i letti pubblici non atti